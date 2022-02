Meta stelt teleur

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Meta, het voormalige Facebook, staat woensdag nabeurs onder druk na een tegenvallende winst, een zwakke outlook en intensivering van de concurrentie.

Meta boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 10,3 miljard dollar, ofwel 3,67 dollar per aandeel, in vergelijking met 11,2 miljard dollar, ofwel 3,88 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder.

De winst bleef daarmee achter bij de gemiddelde winstverwachting van 3,85 dollar per aandeel.

De omzet steeg van 28,1 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar naar 33,67 miljard dollar het afgelopen kwartaal. Analisten rekenden op een omzet van 33,4 miljard dollar.

Over het hele boekjaar 2021 boekte Meta een winst van 13,77 dollar per aandeel, in vergelijking met 10,09 dollar per aandeel in 2020, op een omzet van 117,9 miljard dollar, versus 86,0 miljard dollar een jaar eerder.

Meta haalt bijna al zijn inkomsten uit advertenties, maar het groeiende belang van niet-advertentie-inkomsten werd benadrukt met de aankondiging dat Facebook Reality Labs het afgelopen kwartaal een omzet boekte van 877 miljoen dollar.

"Ik ben bemoedigd door de vooruitgang die we het afgelopen kwartaal hebben geboekt in een aantal groeigebieden zoals virtual reality", zei CEO Mark Zuckerberg. "En we zullen blijven investeren in deze en andere belangrijke prioriteitsgebieden", voegde hij toe.

Outlook

Voor het lopende kwartaal voorspelt Meta een omzet van 27 tot 29 miljard dollar, terwijl analisten een omzet van 30,2 miljard dollar voorspelden.

Het aandeel Meta noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 21,1 procent lager.