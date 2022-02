Ruim helft beleggers verwacht één renteverhoging ECB in 2022

Meer de helft (56%) van de respondenten in de IEX Bull Bear Enquête verwacht dat de ECB in 2022 minimaal één renteverhoging zal doorvoeren. Een derde denkt dat de Europese Centrale Bank door oprukkende inflatie genoodzaakt zal zijn dit jaar meerdere rentestappen te nemen.

De overige groep (12,2%) verwacht helemaal geen renteverhogingen dit jaar.

Optimisme iets teruggevallen

Verder blijkt dat het optimisme iets is teruggevallen ten opzichte van vorige maand. Nu staat 40,7% (zeer) optimistisch tegenover de aandelenmarkten, terwijl dit vorige maand nog 55,4% was.

Voor de komende maand verwacht 39,5% een stijging van de AEX van 2% of meer (dit was 46,5%). Voor de langere termijn, zes maanden, is het beeld juist weer wat positiever. 48,2% voorziet in die periode een stijging van 3% of meer, dit was 46,1%. En nog maar 19% verwacht een daling van 3% of meer (was 23,8%).

Bull Bear Indicator

De IEX Bull/Bear Indicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, is iets gedaald. Hij gaat van 53,5 vorige maand naar 52,6 nu (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish).

Alle verwachtingen op een rij

De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor februari is als volgt (tussen haakjes de scores voor januari):

Economische ontwikkelingen

Zeer optimistisch: 7,1% (was 8%)

Optimistisch: 41,3% (was 47,2%)

Neutraal: 33,6% (was 26,3%)

Pessimistisch: 14,7% (was 12,4%)

Zeer pessimistisch: 3,3% (was 6,1%)

Aandelenmarkten algemeen

Zeer optimistisch: 7,6% (was 7,6%)

Optimistisch: 33,1% (was 47,8%)

Neutraal: 36,8% (was 27%)

Pessimistisch: 17,7% (was 12,1%)

Zeer pessimistisch: 4,8% (was 5,5%)

AEX komende maand

Omhoog: 39,5% (was 46,5%)

Neutraal: 37,9% (was 34,7%)

Omlaag: 22,6% (was 18,8%)

AEX komende zes maanden

Omhoog: 48,2% (was 46,1%)

Neutraal: 32,8% (was 30,1%)

Omlaag: 19,0% (was 23,8%)

Extra vraag

De extra vraag van deze keer ging over de plannen van de ECB wat betreft renteverhogingen.

Wat gaat de ECB doen dit jaar?

Meer dan de helft (56%) denkt dat de ECB dit jaar in ieder geval één keer de rente gaat verhogen. Ongeveer een derde voorziet dat er meerdere verhogingen aan zitten te komen, terwijl het overige deel (12,2%) helemaal geen rentestappen verwacht.

B. ECB gaat zeker de rente niet verhogen dit jaar 12,2% C. ECB gaat nog voor het eind van het jaar één keer verhogen 56,0% D. ECB wordt door oprukkende inflatie gedwongen om dit jaar al meerdere verhogingen te doen 31,8%



Aandelenkeuzes februari

Dan een blik op de individuele namen. Welke aandelen zijn favoriet? En welke moeten we mijden? Voor de berekening hebben we voor- en tegenstemmen tegen elkaar weggestreept.

Net als vorige maand staan Shell en ASML op de eerste en tweede plaats bij de meest favoriete aandelen. Ahold Delhaize is verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor ING.

Bij de floppers staat Just Eat Takeaway al een tijdje bovenaan, maar dit keer scheelt het niet veel met Adyen. Unibail-Rodamco en Heineken zijn bij de floppers verdwenen en maken plaats voor Philips en ArcelorMittal.

Toppers februari Stemmen Floppers februari Stemmen Shell +108 Just Eat Takeaway -95 ASML +70 Adyen -93 Aegon +44 Philips -57 ING +36 ArcelorMittal -28



Deze keer deden 673 beleggers mee aan de enquête, waarvoor onze hartelijke dank!