En dan verlaat Shell ons land nog in polonaise ook

In zes dagen kan nog heel veel gebeuren, maar Shell - dat Royal Dutch skip ik maar vast - voert dit jaar de AEX aan. Ik weet het niet, maar is het aandeel ooit stijger van het jaar geweest? Of daler. Zal niet vaak zijn geweest, hoewel Olies een van de weinige AEX-oerfondsen is die er sinds 1983 in zitten.

Wie zijn dat? Dit is altijd een leuke huiskamer- en quizvraag, hoe ver komt u? Geen paniek, u kan het zo googlen.

Ahold

Akzo

Heineken

(NN)

Philips

Koninklijke Olie

Unilever

Vinger opsteken wie van u ze onder een tientje heeft opgevist...

De olieprijs zit dan ook al twee jaar mee, maar die kwam ook wel van heel ver... Hier Brent.

De meeste van ons denk ik helaas voor veel meer. Middellaar als ik ben, kocht ik zelf een pluk Shell voor €15,24. Dit is een prijsgrafiek, u beurde al die jaren mooie dividenden. Tot 2014 groeide dat gestaag, daarna stabiliseerde het, begin 2020 werd er voor tweederde verlaagd en nu loopt de winstuitkering gestaag op.

Let wel, er is een superdividend ingeprijsd van ongeveer $0,90, ofwel nu €0,79 vanwege de verkoop van Amerikaanse activiteiten. Shell rapporteert op 3 februari (in Londen dus) haar jaarcijfers 2021 en ik ga er vanuit dat ze dan precieze bedrag en ex-datum bekend maakt.

Dit verhaal vertelde ik ook al in mijn morning call, maar deze reactie kan ik goed gebruiken en die komt zo terug. Dat Shell met de olieprijs correleert kan voor niemand nieuws of een verrassing zijn.

Hoewel de wereld geen fossiele brandstoffen wil gebruiken zijn olie en gas veel meer in trek. https://t.co/VaXTyRQ5az — jstols (@sprinterjms) January 18, 2022

De grote tegenhanger van Big Oil, is schone en duurzame energie en het bekendste fonds daarvan is de iShares Global Clean Energy ETF. Zelfde tijdspanne als die eerste Shell grafiek, de tracker bewoog en beweegt sinds de coronacrisis met risicovolle technologie mee. En hoe. Dat is misschien niet zo raar.

U kent dat verhaal, zeker in 2020 was zeg maar de meest fantasievolle technologie zonder cash flow spekkoper en dat hangt nu in de touwen. Clean energy is natuurlijk ook veel fantasie en toekomstmuziek en heeft momentum, maar verder is er meer subsidie dan cash flow.

Dit zijn trouwens de posities. Consolidated Edison en Iberdola doen niet alleen in schone energie, maar vooruit.

Die Clean Energy ETF is van 6 juli 2007, maar mijn data gaat vreemd genoeg niet verder dan 27 juni 2008. Zo dan maar. Zoals u van mij bent gewend: geïndexeerd, herbelegd en in euro's. Alle drie hadden beter gekund, maar de AEX is nog wel aardig, Shell onvoldoende en die tracker...

Ik vergelijk die tracker al even met technologie in de afgelopen twee jaar, maar dat is toeval? En vergelijking met de Nasdaq 100 is niet zo heel zinnig:

Dat geldt zelfs voor de in 2020 beroemde en in 2021 en 2022 beruchte Ark Innovation ETF van Cathie Wood, dat fonds tjokvol niet-winstgevende tech.

Nog even gedetailleerd die iShares Global Clean Energy ETF. Die had de pure pech vlak voor de Kredietcrisis uit te komen, maar de schade was veel groter dan die op de brede markt (rond -60%). Duurzame energie is dan ook een hoogrisico belegging en dat straalt ook aan alle kanten van deze grafiek af.

Hoewel de wereld geen fossiele brandstoffen wil gebruiken zijn olie en gas veel meer in trek, is de reactie in die tweet. En dat is het gevaar, dat volgens mij heel veel mensen niet beseffen. Zie de discussies een paar maanden geleden maar, toen het ABP plotseling aankondigde uit fossiel en in duurzaam te gaan.

U kan wel vinden dat de ene belegging beter is dan de ander, of dat de een goed en de ander fout is, maar dat wil nog niet zeggen dat die het een goed of betere belegging is. Laat staan pensioenen betaalt. En dat doet die tracker zeker (nog) niet. Die kost alleen maar geld en verhoogt alleen maar het risicoprofiel.

Dat kan natuurlijk ook een keer goed uitpakken zoals in 2020 met een dikke koerswinst, maar nooit structureel. Daar moeten die bedrijven toch echt geld voor gaan verdienen en free cash flows generen. Vooralsnog financiert u dat louter met uw pensioenpremies en profiteert u nog niet.

Er is geen enkele garantie dat dit ooit wel gebeurt. Daarom beleg ik ook in Shell, want dat is nuchter, doet niet aan hippe hashtags en maakt rekensommen. Duurzaam als het kan, fossiel als het moet. Dat superdividend zeg eigenlijk alles: Olies ziet geen rendabele groene investering meer en ze heeft al zat exposure.

Zo zijn u en ik als aandeelhouder spekkoper, want met Shell eten we van alle walletjes mee. Ze zit volop in groen en dat dividend komt alvast onze kant uit. En omdat Big Oil eigenlijk niet meer in fossiel mag investeren, ontstaan daar vanzelf tekorten, gaat de prijs omhoog en valt er veel aan handel te verdienen.