Als dat maar goed gaat: 'rijk' uit en 'arm' ín de beurs

Het zit erg dicht op elkaar en zeker een miljardairslijntje erbij was welkom geweest, maar dit plaatje is al heel bijzonder. Uitsplitsing naar inkomen, nooit eerder gezien.

Inderdaad, de laagste inkomens zijn volgens deze data van JP Morgan de enigen die nog netto inlegden tot zo te zien halverwege Q4 2021.

Amerikaanse beleggers met het minste inkomen stoppen nu relatief veel geld in aandelen. Relatief vs eigen historie. Groot verdieners niet.

(JPM AM) pic.twitter.com/CQpQI0BB39 — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 5, 2022

Recordbedrag naar ETF's

Het plaatje wekt de suggestie dat er er in 2021 veel meer is ingelegd dan een jaar eerder. Onderstaande Bloomberg-data van 1 november - dit loopt dus precies synchroon met bovenstaande plaatje - bevestigt dit. Nooit eerder ging er zoveel geld in trackers, ETF's en indexfondsen.

Insiders verkopen voor recordbedrag

Van gisteren van mijn hand, dit is de reden waarom een miljardairslijntje fijn was geweest in dat JP Morgan inkomensplaatje. Insiders zijn niet per definitie miljardair en miljardairs zijn niet per definitie insider, maar ondernemers en topmanagers verkochten juist in 2021 voor een recordbedrag aan eigen aandelen.

Hierbij moet ik meteen denken aan die quote op oudjaarsdag op het Hunter Douglas-forum, nadat CEO, oprichter en grootaandeelhouder Ralph Sonnenberg (weer eens) een wit alles-is-voor-Bassie-konijn uit de hoge hoed toverde:

Miljardairs worden niet vanzelf miljardair.

Er staat in dat JP Morgan-plaatje ook geen uitsplitsing naar soorten aandelen, ofwel het is niet uit te maken of die instroom in waarde, groei of marktbreed is gaan zitten. Hopen en bidden maar dat het niet vooral hyperdure hypetech is...? Want het is niet moeilijk om asgrauwe scenario's te verzinnen.

Wie betaalt de hoogste prijs?

Want als inflatie en rente nou eens flink doorpakken dit jaar, groei en winsten tegenvallen, Covid-19 en alle huidige marktissues blijven opspelen en er veel geopolitiek gelazer is, kan het na dertien jaar wel eens zijn gedaan met de bull market. En dan gaan die lage inkomens de grootste prijs betalen.

Het is een scenario, zo ver is het nog lang niet en ik voorspel het zeker niet, maar er zijn track records (met particulieren). Eigenlijk gebeurde dit ook tijdens de dotcom bubble en ooit eerder in 1929. Of Japan jaren dertig en China 2007. Ik hoop van harte dat het dit keer anders is.