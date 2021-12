Slotcall: AEX trekt stevig eindsprintje

De boeken van veel institutionele partijen en professionele investeerders worden zo langzamerhand gesloten. En dat betekent relatief weinig actie meer, met hier en daar allicht enige window dressing.

Hoewel de handelsvolumes duidelijk terugvallen en de AEX per saldo niet zo gek veel van zijn plek kwam, springen er toch enkele aandelen in positieve zin uit zoals Adyen, ASMI, Arcadis, B&S Group, Pharming en Vivoryon. Zwak daarentegen lagen onder meer Ahold, JDE Peet's en Wereldhave.

Ontex

Luiers, items voor de vrouwelijke hygiëne en incontinentieluiers: nuttige, must have items waar een goede boterham mee verdiend kan worden. Dat laatste valt bij het op Euronext Brussel genoteerde Ontex vooralsnog tegen.

De Belgen worstelen met hoge grondstofkosten, een oplopende energierekening en taaie marktomstandigheden in diverse emerging markets waar men actief is. Een turn around kandidaat pur sang, maar de vraag is wel hoe lang u geduld moet hebben en wat voor return daar tegenover staan: meer bij IEX Premium.

AB InBev

's Werelds grootste brouwer, AB InBev, heeft sinds afgelopen zomer een nieuwe ceo, een bijzonder kritische ceo ook. De topman zal de focus van de bierreus verleggen van overnames naar investeren in de eigen merken.

Wat die strategiewijziging tot gevolg heeft voor onder andere de winstcijfers, leest u in een uitgebreide analyse van de Beleggersdesk.

Wall Street

Op de Amerikaanse beurzen viel ook niet zo gek veel te beleven, al blijft de ondertoon goed. Het blijft nog even gissen naar de impact van omicron op de economie en dat leidt tot enige terughoudendheid onder beleggers.

Relatief sterke cijfers van de Amerikaanse huizenmarkt gaven de huizenbouwers een steuntje in de rug. De drie grote indices stonden na enkele uren handel op een winst tussen de 0,5 en 0,9%.

Rentes

Enige beweging op het rentevlak: zo bedraagt de tienjaarsrente in Nederland nog slechts -/- 0,14% en in Duitsland -/- 0,28%. We zijn er nog niet, maar de rentes kruipen richting de nul.

Brede markt

De AEX wist per saldo aan het eind van de dag een leuke 0,9% winst bij te schrijven



wist per saldo aan het eind van de dag een leuke 0,9% winst bij te schrijven Wall Street laat gaandeweg de handelsdag wat pit zien, na twee uur handelen staan de grote drie indices tussen de 0,5 en 0,9% hoger



laat gaandeweg de handelsdag wat pit zien, na twee uur handelen staan de grote drie indices tussen de 0,5 en 0,9% hoger De euro is aan een aardige opmars bezig versus de Amerikaanse dollar, 1,134 inmiddels



is aan een aardige opmars bezig versus de Amerikaanse dollar, 1,134 inmiddels De VIX zakt weer tot duidelijk onder de 20 en toont daarmee wat afnemende animositeit in de markt



zakt weer tot duidelijk onder de 20 en toont daarmee wat afnemende animositeit in de markt Goud en zilver lopen 0,5 - 1% op maar hebben beleggers dit jaar weinig gebracht

en lopen 0,5 - 1% op maar hebben beleggers dit jaar weinig gebracht Olie : WTI en Brent werden vandaag iets duurder en noteren in ieder geval beide weer ruim boven de $70

: WTI en Brent werden vandaag iets duurder en noteren in ieder geval beide weer ruim boven de $70 Bitcoin noteert tamelijk stabiel rond de $49k



Het Damrak

Adyen (+ 3,1%) vertoonde een beperkt herstel, in lijn met een al eerder ingezet herstel van de Nasdaq

(+ 3,1%) vertoonde een beperkt herstel, in lijn met een al eerder ingezet herstel van de Nasdaq Ahold (-/- 1,2%) lag de hele dag zwak, apart gezien het feit dat de grootgrutter toch zal profiteren van gesloten horeca in NL

(-/- 1,2%) lag de hele dag zwak, apart gezien het feit dat de grootgrutter toch zal profiteren van gesloten horeca in NL Just Eat Takeaway (+ 0,7%) profiteerde maar mondjesmaat van het feit dat Delivery Hero in Duitsland de handdoek in de ring gooit

(+ 0,7%) profiteerde maar mondjesmaat van het feit dat Delivery Hero in Duitsland de handdoek in de ring gooit Shell (+ 0,7%) toont flinke ambities op het vlak van snelladen van EV's. Het concern wil de bouwmarkten van Intergamma van snelladers voorzien.

(+ 0,7%) toont flinke ambities op het vlak van snelladen van EV's. Het concern wil de bouwmarkten van Intergamma van snelladers voorzien. Fagron (+ 2,1%) is de afgelopen maanden flink weggezakt en krabbelt de laatste dagen voorzichtig wat op

(+ 2,1%) is de afgelopen maanden flink weggezakt en krabbelt de laatste dagen voorzichtig wat op PostNL (+ 0,3%) zal dankzij de lockdown in NL zeker extra pakketjes vervoeren, maar dat feit geldt als ingeprijsd en de fut lijkt er alweer uit

(+ 0,3%) zal dankzij de lockdown in NL zeker extra pakketjes vervoeren, maar dat feit geldt als ingeprijsd en de fut lijkt er alweer uit Pharming (+ 7,1%) kende een sterke dag, concreet nieuws kon aan de koerssprong niet gekoppeld worden

(+ 7,1%) kende een sterke dag, concreet nieuws kon aan de koerssprong niet gekoppeld worden Vivoryon (+ 17,8%) heeft van de Amerikaanse FDA een zogeheten Fast Track toestemming gekregen voor een kandidaat-medicijn tegen Alzheimer.

(+ 17,8%) heeft van de Amerikaanse FDA een zogeheten Fast Track toestemming gekregen voor een kandidaat-medicijn tegen Alzheimer. Op de lokale markt was er overnamenieuws rond GeoJunxion (+ 1,2%), voorheen AND.





Adviezen

Bayer: naar €46 van €57 en houden - Credit Suisse

