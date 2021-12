Moet u kijken, er is een analist die een van onze chippers op sell zet

Een sell voor een van onze chippers, dat zien we zelden. UBS richt het vizier op het oer-Nederlandse, maar aan de Nasdaq genoteerde NXP Semiconductors. De bank start met volgen met sell en $170.

Als je mee leest, CEO Ralph Hamers van UBS: mocht je nou Francois-Xavier Bouvignies in de lift, op de plee of in het fietsenhok tegenkomen... Pak 'm! Serieus, citaat op Barron's:

While we believe NXP will remain a leader in its product categories with a solid business, we expect the automotive division’s growth (50% of revenues) to underperform the automotive semis market, due predominantly to a relatively lower content opportunity in EVs vs. peers” such as ON Semiconductor and Infineon.

UBS expects growth at the company's automotive division to 'underperform the auto semis market.' https://t.co/5H5t2MTsU0 — Barron's (@barronsonline) December 8, 2021

Vier sells voor hele Nederlandse chipsector

Er staan nu welgeteld vier sells uit (één strong) voor de hele Nederlandse chipsector.

Hieronder ziet u alle details, maar ik gooi de in totaal 89 recommendations op een grote hoop om te laten hoe bullish het analistensentiment is:

Strong buy 19

Buy 43

Hold 23

Sell 3

Strong sell 1

ASML

Die ene strong sell vindt u bij ASML. Helaas kan ik niet aan mijn data aflezen van wie en van wanneer dat advies is en wat voor koersdoel er bij hoort. Ik kan ook niet aan mijn data aflezen hoe lekker die analist er al dan niet bij zit, maar geheel zorgeloos zal het niet zijn. Bij ons staat het aandeel trouwens op hold.

Merk op dat er nog rek zit in de koersdoelen. Bij de andere chippers staan die zowat op het bord. De analisten ook, u bent echt niet de enige bij wie de mond open valt hoe hard het gaat en hoe hoog het kan. U ziet dat bij de drie ASML sells van deze zomer eentje de handdoek gooide en eentje op strong sell over ging.

Die kwam eerst geweldig zijn of haar kant uit, maar nu...



Mooi om te zien hoe bij de op een na laatste top in ASMI de laatste sell-kamikaze (wat dat is het anno deze jaren bij ASMI) in uitgerookt. Onze desk zegt ook hold.



Besi kent één sell en die loopt met de nodige omslachtige bewegingen tegen huis en analist in. Strong buy is het oordeel van Paul Weeteling, onze tech huisanalist van wie ook de andere chip-adviezen zijn in dit stuk.



NXP met die sell van UBS, de eerste en enige. Vink, het consensus koersdoel staat op het bord. Buy is het IEX advies.



Gooi ik nog een keer alles op één hoop, NXP is dit jaar de minst geweldige, maar al onze chippers doen véél beter dan welke benchmark dan ook. Geherindexeerde koersen in dit plaatje en alles in euro's. Ik heb de SOX niet herbelegd, vandaar alleen prijzen.



Als extraatje geef ik nog mijn eigen waarderingsplaatje mee. Daar leest u aan af hoe geweldig deze vier presteren - alles klotst over de plinten - en ziet u ook wie het meest gevoelig zijn voor de cyclus (vooral Besi) en issues als supply chain, inflatie, energie, personeel et cetera (vooral NXP dus).

De omzet- en winstontwikkeling bij ASML is om te zoenen, de outlook is stralend, de aandeelhouders-return ook en in geen velden of wegen is concurrentie te zien. Er is maar één maar: de waardering loopt het allerhardst op.



Als het zo door gaat, is niet de AEX, niet ASML, maar ASMI het eerst bij €1000. Ook hier exploderen omzet en winsten maar door, waar we echter ook steeds meer voor betalen.



Vandaar dat ik voor vijfjaarplaatjes kies: om te laten hoe cyclisch Besi wel niet is. Het is meteen de enige chipper die per saldo goedkoper wordt.



NXP heeft veel exposure naar de automotive sector toe. Dat levert veel fantasie, maar helaas anno nu ook veel supply chain hoofdbrekens op. Ondanks het koersfeest wordt het aandeel niet duurder.



Merk op dat IEX het almaar duurder wordende ASML en ASMI op hold heeft staan, het even duur blijvende NXP op buy en het goedkoper wordende Besi zelfs op strong buy. Klinkt logisch, maar de koersen denderen er ook dit jaar hier weer vrolijk doorheen, want ASML en ASMI gaan het hardst.

Dat is ook ons grote probleem op de beurs. Wat voor wappie u ook bent, er zit altijd lijn en logica in uw denken. Mr. Market en onze diva de AEX hebben daar nooit last van, die doen maar wat. Bij voorkeur wat wij totaal niet verwachten en al helemaal niet ons geld op hebben staan. Pas achteraf begrijpen we het. Soms.