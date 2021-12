Hoe we leren dat koersen nog meer kunstjes kunnen dan we dachten?

Ja, het is allemaal nog niet zo eenvoudig. Ten eerste valt er over bubbels een heleboel meer te zeggen. Hier een link naar een artikel hierover met tevens een broodnodige nuance voor onze eigen tulpenbollenbubbel: lekkercryptisch.nl/kennisbank/artikel... Laten we ook niet vergeten dat Nederland sinds de tulpenbollenbubbel het mondiale centrum is voor bloemenhandel. Op eenzelfde manier zal Silicon Valley nog wel een tijdje het centrum voor IT blijven.Verder leven we in een tijd van netwerkeffecten, te meten via Metcalfe's law. Bedrijven als Facebook Amazon en Google laten grafieken zien vergelijkbaar met bitcoin omdat er steeds meer mensen hun producten gebruiken. Amazon is weinig anders dan een online winkel en de Facebook app is verder ook niet bepaald indrukwekkend. Google leeft van een zoekalgoritme waar er inmiddels velen van zijn. Wat indrukwekkend is zijn de miljarden mensen die deze producten gebruiken. Dat kent zijn weerga niet en is een product van de Derde Industriële Revolutie van digitalisering, communicatie en globalisering.Ten slotte hebben we nog de griezelige hoeveelheden ruilmiddel die door alle centrale banken al decennia (sinds 1971) de wereld ingeslingerd worden. Dat moet ergens naartoe. Het schijnt zo te zijn dat wanneer je prijzen uitdrukt in de balans van centrale banken, dat aandelen, onroerend goed en andere vermeende bubbels eigenlijk recht evenredig meelopen met de groeiende centrale bank balansen. Twee uitzonderingen: technologie en crypto. Zijn het outperfomers of zijn het bubbels? Dat is nog niet zo eenvoudig te beantwoorden.