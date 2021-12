Hoe we leren dat koersen nog meer kunstjes kunnen dan we dachten?

Bericht delen via:

Omikron lijkt mee te vallen en China verruimt om de economie aan te sporen en zet de eerste stappen om Evergrande en misschien de hele vastgoedsector te herstructureren.

Het zal, maar zo duiden de networks de rally van vandaag. Met nu AEX +2,5% en bijna weer 800 mogen we daar zeker van spreken.



Voor bevestiging van de opgaande trend die daarmee meteen een nieuwe all-time high oplevert, zijn nog wel een paar extra procentjes nodig. Verkoop nooit de huid van de beer... Geldt ook voor de stier trouwens. Haal ik ook nog het paard uit de gang bij buurvrouw Jansen, of uit de stal. Deze kent u.

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard

Vier eeuwen lang ging het ook zo op de beurs. Tegenwoordig hebben we meer variaties. Vertrouwen komt én gaat te paard, of vertrouwen komt te paard en gaat te voet. Misschien is dat nu weer zo.

Imploderende bubbel

Nog iets: bubbelpatronen te over, maar zelden dat ze volledig imploderen. Ik leg alles uit. Dit plaatje kennen we allemaal.

Zo niet, uitprinten en aan uw schermen plakken naast die gele papiertjes met Don't fight the Fed, No risk no reward en Hoe meer risico, hoe meer rendement er op.



Hier een heel beroemd voorbeeld. Nooit meer iets van vernomen...



En dit is nieuw sinds... Mij viel het voor het eerst na de bitcoinrally van eind 2017. Rally, geen bubbel, want hoewel de koers het beruchte patroon feilloos volgde, was de afstort maar half en was er binnen enkele jaren herstel.

Opvallend, want ooit kwamen de koersen nooit meer terug van zulke pieken, of het duurde het lang.



Van tulpenbollen, South Sea Company en Mississippi Company is letterlijk nooit meer iets vernomen. De Dow Jones deed er 25 jaar over om de top uit 1929 weer op het bord te krijgen, de AEX zag pas dit jaar 700 uit 2000 terug, de Nasdaq deed er ook twintig jaar over en de Nikkei 225 moet 39K uit 1989 nog evenaren.



De meme-stocks dit jaar lieten ook fantastische bubbelpatronen zien, maar liepen daarna maar half leeg. Zie hier Gamestop. Ik gok dat particulieren hun verlies niet nemen. Want dat is het denk ik, de koers staat nu nog vér boven de fundamentals. Aan de omzet ziet u dat het aandeel het ook van publiciteit moet hebben.

Dan is er weer aandacht en omzet, om vervolgens weer in te slapen. En toch blijft die koers liggen en loopt zelfs niet heel langzaam leeg.



Bij ons is Fastned hier een voorbeeld van. Zo zijwaartszout hebt u het zelden gegeten en ook hier geldt dat koers en fundamentals ver uiteen lopen.



Dat paard en die voet, er is nog een noviteit sinds voorjaar 2020. De markten herstelden bijna net zo als ze implodeerden.

Hier is de AEX over de afgelopen twee jaren. Ik heb er een paar aangeven, maar met uw blote oog spot u er meer: snellere bewegingen omhoog dan de daaraan voorafgaande dalingen.



Kortom, bubbels die maar voor de helft imploderen en koersen die sneller stijgen dan dalen: laat het maar aan Mr. Market om ons altijd weer op het verkeerde been te zetten. Want dat stond ik zelf wel. Gelukkig meer met mijn grote mond dan met mijn portemonnee.