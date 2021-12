Het is dit jaar nog niet zó spannend geweest op het Damrak

Wat een prachtig plaatje. Dit vat inderdaad prima samen waar de ondemocraische NGOs mee bezig zijn. Waar regeringen blind achteraan lopen. Democratien zijn opgeheven. De door u gekozen politici, die u moeten vertegenwoordigen, vertellen u nu wat u moet doen; bek houden en doorlopen. De wereld as we know wordt gesloopt ten faveure van non tax paying, overwegend US multinationals!

Dat zijn de enige aandelen die structureel blijven stijgen. De US centrale bankiers zijn prima op de hoogte en kopen open en bloot, hoewel verboden, dit soort aandelen op.

Wat ontbreekt zijn de hulp-bedrijven a la Moderna, die worden ingezet als dekmantel voor het gevoerde beleid. Voor de rest, HULDE, blij dat het inzicht in de huidige politieke en bancaire corrupte wereld, die nu als 1 optrekken, volstrekt duidelijk is !!!!!