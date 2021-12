Het is dit jaar nog niet zó spannend geweest op het Damrak

Het verraderlijke aan beleggen is dat het in de achteruitkijkspiegel allemaal zo simpel is. Zie het vrijwel perfecte AEX-trendkanaal dit jaar, dat de index ruim 30% hoger zette. Nu aan de onderkant doen we het even met +25%, maar het ziet eruit alsof het dit jaar met de benen op tafel gratis geld verdienen was.

Was?

Justin schildert een Rembrandt. Ja, het is spannend of het unieke, o zo lucratieve en vrijwel perfecte #AEX trendkanaal het houdt. Hier de technische analyse van de FC @RoyceTostrams https://t.co/MLNBPEXClE https://t.co/NihVwjhPMy — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 1, 2021

Voordeel van de twijfel dus. Wat vooral opvalt -en Royce Tostrams heeft het daar ook over vandaag - is dat hoe langer hoe minder fondsen de stijging dragen:

Nog n steunpilaar Tesla erbij en het verhaaltje klopt wel redelijk. https://t.co/9kFkl5uSS2 — Olaf (@falootje) December 1, 2021

Zo ben ik er zelf vandaag ook al een paar tegengekomen. Ja, de brede markt mag er dan prima voorstaan, er zijn heel veel grote bleeders. Dit is één:

Uniek dit! Als niemand het dippie wil kopen, doen we het zelf wel? Zoiets. #ForFarmers hoopt zichzelf als Baron van Münchhausen uit moeras te trekken. Ze koopt voor max €50mln aandelen in (fonds is nu ongeveer €350mln waard). Zou wat zijn als dit ooit bodem blijkt #AEX pic.twitter.com/tu421aIaXi — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 1, 2021

Nummertje twee:

En ook vandaag daalt #Philips weer, dit is waar drama. Versnelling neergang nu plus hoge omzet kan op #uitkotsmoment duiden, maar vallend mes moet u durven opvangen#AEX pic.twitter.com/LxtPmlaHBV — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 1, 2021

De derde:

Nee, het is niet alleen #ASML #ASMI en #Besi wat er blinkt op Damrak. Intussen was #JustEatTakeaway vandaag even gehalveerd vanaf de top, alweer ruim jaar geleden #AEX pic.twitter.com/NyHdHUdpt2 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 1, 2021

En nog eentje:

Wie helpt even mee met #Vopak (raadsel)? Dat verdween gisteren uit MSCI Index, OK verkoopdruk dus, maar zoveel omzet...? Zie daggrafiek, het zal allemaal in het slot#AEX pic.twitter.com/szhqsgKp1o — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 1, 2021

Hier het hele marktoverzicht dit jaar met eens te meer de constatering dat een index ook maar een marktgemiddelde is. Ik ga ervan uit dat wie zelf een aandelenportefeuille samenstelt en niet in indexproducten zit, dat vooral doet voor extra, of nog meer exposure naar bepaalde sectoren en aandelen.

Ofwel, ik gok dat u of een héél goed, of een juist héél slecht jaar hebt.

Hoe anders is het beeld over de afgelopen maand. Dit staaft dat hoe langer hoe minder fondsen de markt (proberen) hoog (te) houden. Opvallend, ook hier zijn het weer onze chippers die de driekleur dragen. Andere tech presteert minder, zie vooral het niet-winstgevende InPost en CM.com maar.

Kortom, zo spannend als nu is het dit jaar nog niet geweest en het is afwachten of de AEX in de opgaande trend en dat prachtige handelskanaal blijft. Aan de andere kant is een keer een flinke klap naar beneden misschien ook wel eens gezond, want in anderhalf jaar begon de AEX met een drie, vier, vijf, zes, zeven en acht.

Gisteren schreef ik buy the dip - dat was wel voor de Fed tussen de schuifdeuren verscheen met het skippen van transitory - hoewel ik niet weet of dat nu is, of misschien wel op -10% of nog erger. Omikron en Fed of niet, met inflatie en nog steeds reversed-woekerrentes is het denk ik nog steeds TINA voor aandelen.