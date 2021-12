Buy the dip, want ook omikron is niet dé trigger

De AEX, het zal ook es niet... Hoewel afsplitsingen momenteel hip zijn op de beurs, denk ik niet dat die nieuwe Covid-19 variant debet is aan de beursdaling nu.

Dus #omicron was al op 19 november in ons land en één keer raden wie dat blijkbaar in de mot had ??#AEX pic.twitter.com/VpZZjHXfCa — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 30, 2021

Een beroemd voorbeeld is 9/11. De aanslagen op 11 september 2001 op World Trade Center New York en het Pentagon stortten de beurs in een bear market en maakten een definitief einde aan de dotcom bubble, zo ziet u misschien nog wel ergens in een geschiedenisboek, site, filmpje of documentaire.

Het klopt niet en zoals vaker zijn de cijfers het bewijs. Wall Street zat al anderhalf jaar in een bear market toen het gebeurde en de bear market zou ook nog eens anderhalf jaar duren. Tussendoor, maar als u ook een van die nieuwe beleggers bent: houdt u rekening met zo'n scenario, weet u wat u moet doen áls?

Worser than worst-scenario

Want wat gaat u doen, als de koersen drie jaar lang dalen, de brede markt -60% doet en nog veel meer als u veel technologie of risicovolle aandelen hebt?

Voor mij is het gemakkelijk: ik koop gewoon iedere maand door en dan maar hopen dat ik mijn baan niet verlies, maar voor u zal of kan heel iets anders gelden.

Bedenk dat echter wel nú wat u moet doen, want als het los gaat op het bord en het zweet loopt over uw rug, dan gaat u statistisch gezien blunderen. Bedenk dan gelijk wat u doet als de brede markt -89% in drie jaar doet. Dat is namelijk het worser than worst scenario: Dow Jones 1929-1932.



Nog zo eentje, het boekhoudschandaal in 2003 bij Ahold (toen nog zonder Delhaize) decimeerde de koers, heet het.

Het aandeel was echter toen al volledig aan diggelen, want de markt had al lang ontdekt dat de overnamemachine Ahold op drijfzand was gebouwd.



En nu staat de AEX lager op omikron? Op de valreep van het jaar zet de index inderdaad de grootste, snelste en meest volatiele daling van het jaar neer.

Extra vakje op de bingokaart

Ik denk niet dat het omikron is, dat is hooguit een extra vakje op de bingokaart van alle zorgen, bedreigingen, beren op de weg en bad vibes die er nu voor aandelen zijn.

Zo daalde index al een week - waaronder een dagje -1,6% - toen we donderdag plots kennis maakten met omicron en het Damrak de volgende dag de slechtste beursdag van het jaar aantekende.

Nog iets, zeker in de EU waren de oplopende besmettingen, lock downs, verscherpingen et cetera toen al een feit.

Kortom, het lijstje issues voor de beurs is nog steeds hetzelfde als de dag waarop de AEX haar all-time high van 829,66 punten neerzette. Behalve als omikron besmettelijker en dodelijk is dan de deltavariant en er een nieuwe generatie vaccins moet komen, is het geen game changer. En farma-CEO's praten nu vooral voor eigen omzet en koers.

Lijstje met issues

Kort, dit is het huidige lijstje issues voor beurs en markten. Ik geef trefwoorden, u weet inmiddels tot uit den treure de riedel die er bij hoort.

Covid-19

Inflatie

Supply chain

Energie

Transport

Personeel

Vaste waarde geopolitiek

Nog iets, hoeveel issues er altijd wel of niet zijn, koersen komen en gaan in golfbewegingen. Misschien is -6,7% veel voor 2021-, maar zeker niet voor historische beursbegrippen.



Vandaag is het vooral inflatie wat de klok slaat - zie mijn andere blog - waar we ons druk over maken. Zelfs Fed-voorzitter Jerome Powell gaat vanmiddag de Senaat vertellen dat tijdelijk iets minder tijdelijk dan gedacht is:

The last time German inflation was this high, rates were at 8%!



To read the Daily Insight and all our investment research join us: https://t.co/9mE8Uz8lsv or take a trial: https://t.co/6heG1091vp pic.twitter.com/PrZTwA2Wt7 — jeroen blokland (@jsblokland) November 30, 2021

Voeg ik daar nog de moeizamere verwachtingen voor omzet en winsten van de indices bij...



... en zo heel erg ben ik niet verrast dat de koersen keertje snel lager gaan. Snel voor 2021 begrippen dan, want Mr. Market verwent ons dit jaar met dat we risico niet één keer echt in ons gezicht hebben gehad.



Misschien nu? Ik denk het niet en daarom geef ik ook die tweet van Jeroen Blokland.

Bund en Treasury

Want de grote spelbreker in het beursbeeld zijn de rentes. Bij de huidige forse inflatie en gezien de 2% mandaten van de centrale banken zou u misschien ook verwachten dat de rentes stijgen. Ze dalen echter. Intussen scandeert de beurs dat Jerome Transitory en Christine Temporary behind the curve zijn.

Hier de tienjaars Bund (oranje) en de Treasury. Ja, dat ziet u goed: hoeveel procent rente bij hoeveel procent inflatie?! Dit had en heeft nooit iemand kunnen bedenken en dat is dan blijkbaar precies de reden dat het kan op de beurs.

Behind the curve of niet, de brede markt zet er (nog) niet haar geld op. En als inderdaad voor, tijdens of na mogelijk een winter vol lock downs, economische schade, vaccinperikelen en nog meer verdeling in de maatschappij de centrale banken hun politiek niet bijstellen, kan het nu weer buy the dip zijn.

Bond traders think the omicron variant is unlikely to change the Fed's inflation focus https://t.co/pMjAEQVCmS — Bloomberg (@business) November 27, 2021

De grootste nu te bedenken bedreiging is een aanhoudend veel te hoge inflatie, waardoor de centrale banken hun politiek moeten omgooien. En dat bedrijven niet aan de torenhoge verwachtingen kunnen voldoen, waardoor de waarderingen nog meer de lucht in vliegen. Daar weet de beer een oplossing voor: zakken.