Slotcall: De Fed gaat sneller verkrappen en de markt is niet blij

De beurzen dalen, want Fed-voorzitter Jerome Powell kondigt aan sneller te gaan verkrappen. Dit kan betekenen dat de rentes opgeschroefd gaan worden.

Dat betekent slecht nieuws voor groeibedrijven. Hoewel de prestaties van deze bedrijven niet per se lijden onder een hogere rente, zijn de aandelen voor beleggers minder interessant. Een hogere rente is namelijk ongunstig doordat de winsten van groeibedrijven in de toekomst liggen.

Aandelen zakken, dollar sterk omhoog, VS rente plus 2 basispunten op nieuws dat #Fed zich bij inflatie neer leegt en sneller gaat verkrappen (en rentes verhogen?) #AEX pic.twitter.com/s2Z3Jra5WH — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 30, 2021

Daarnaast waarschuwde Powell voor de omikronvariant van het coronavirus. De recent ontdekte variant zou volgens de Jerome Powell de verstoringen in de aanvoerketen, die hebben geleid tot een opleving van de inflatie, kunnen verergeren. De centrale bankier noemt deze mutant zelfs een bedreiging voor de Amerikaanse economie.

Amerikanen hebben dan ook minder vertrouwen in hun economie. Cijfer die The Conference Board vandaag publiceerde toonden dat aan: Waar de index vorige maand nog op 111,6 stond, staat de index in november op 109,5. Dat is lager dan de 111,0 waar economen op rekenden.

Inflatie stijgt harder dan verwacht

Dat de inflatie nog altijd toeneemt blijkt vandaag uit voorlopige cijfers van Eurostat. In november stegen de consumentenprijzen in de Eurozone namelijk harder dan verwacht. Want hoewel door economen op 4,5% gerekend werd, bedroeg de inflatie deze maand 4,9%. Vorige maand was dit nog 4,1% en in september nog 3,4%.

Voor de ECB is de kerninflatie een belangrijke graadmeter. Maar ook daar was een stijging te zien. De kerninflatie, dus exclusief volatiele prijzen voor onder meer voedsel, energie en alcohol bedroeg 2,6%. Dat is 0,6% meer dan de maand ervoor.

Lockdownaandelen

“Als blijkt dat de huidige vaccins niet werken tegen omikron lijken nieuwe lockdowns bijna onvermijdelijk. Voor de meeste bedrijven betekent dit wederom een donkere winterperiode. Toch zijn er ook aandelen die van zo'n situatie kunnen profiteren”, schrijft analist Niels Koerts in zijn artikel hieronder. Daarin licht hij vijf aandelen uit die mogelijk voordeel hebben van nieuwe lockdowns.

Certificaten Triodos Bank

“Certificaathouders Triodos Bank kijken reikhalzend uit naar aankomende maand. Dan zal de bank met een oplossing komen voor de sinds januari stilgelegde handel in certificaten Triodos Bank.”, schrijft analist Martin Crum in zijn stuk over die certificaten. Triodos Bank heeft eind september laten weten ernaar te streven in december van dit jaar een besluit te nemen. “Momenteel kent de bank circa 45.000 certificaathouders, die gezamenlijk goed zijn voor een kapitaal van rond de €1,2 miljard.”

Rentes

Vandaag daalt de Nederlandse tienjaarsrente twee basispunten tot -0,20%.

Brede markt

De AEX (-1,2%) presteerde vandaag slechter dan Frankrijk (-0,4%), maar gelijk aan Duitsland (-1,2%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) steeg fors tot 26,9 punten.

Wall Street koerst flink in het rood: S&P 500 (-1,6%), Dow Jones (-1,6%) en de Nasdaq (-1,8%).

De euro daalt 0,2% en noteert nu 1,127 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud en zilver dalen 0,7%

Olie: WTI (-4,5%) en Brent (-4,1%) kelderen flink.

Bitcoin (-1,7%) daalt.

Het Damrak:

IMCD (-1%) krijgt een verkoopadvies om z'n oren van Degroof Petercam. Het koersdoel werd wel opgetrokken tot €170.

(-1%) krijgt een verkoopadvies om z'n oren van Degroof Petercam. Het koersdoel werd wel opgetrokken tot €170. " Boskalis (+0,3%) heeft samen met drie andere partijen, waaronder het Belgische DEME, een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Copenhagen Infrastructure Partners om te bieden op de ontwikkeling van een energie-eiland in de Deense Noordzee", schrijft ABM Financial News.

(+0,3%) heeft samen met drie andere partijen, waaronder het Belgische DEME, een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Copenhagen Infrastructure Partners om te bieden op de ontwikkeling van een energie-eiland in de Deense Noordzee", schrijft ABM Financial News. “ BAM (-0,2%) implementeert een nieuwe organisatiestructuur en dat past binnen het strategische plan 'building a sustainable tomorrow'. Hierbij is sprake van een flinke de-risking door veel slecht draaiende buitenlandse activiteiten af te stoten”, schrijft aandelenanalist Peter Schutte in zijn analyse van de bouwer. “BAM is in dit proces al flink gevorderd en kan zich daardoor in toenemende mate richten op de zogeheten 'manage for growth' activiteiten. Dat belooft heel wat. De nieuwe organisatiestructuur zal per 1 januari 2022 worden doorgevoerd.”

(-0,2%) implementeert een nieuwe organisatiestructuur en dat past binnen het strategische plan 'building a sustainable tomorrow'. Hierbij is sprake van een flinke de-risking door veel slecht draaiende buitenlandse activiteiten af te stoten”, schrijft aandelenanalist Peter Schutte in zijn analyse van de bouwer. “BAM is in dit proces al flink gevorderd en kan zich daardoor in toenemende mate richten op de zogeheten 'manage for growth' activiteiten. Dat belooft heel wat. De nieuwe organisatiestructuur zal per 1 januari 2022 worden doorgevoerd.” Berenberg is begonnen met het volgen van Avantium (+6,8%) en heeft een koopadvies afgegeven met een koersdoel van €5,20.

(+6,8%) en heeft een koopadvies afgegeven met een koersdoel van €5,20. Vandaag heeft Fastned (+2,4%) zijn eerste vier snellaadstations in Frankrijk geopend.

Adviezen

IMCD: naar €170 van €150 en verlaagd naar verkopen - Degroof Petercam

Avantium: koopadvies met een koersdoel van €5,20 - Berenberg

Aegon: naar €6 van €5,40 en kopen - Berenberg

