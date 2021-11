Nee, centrale banken: jullie zijn zélf het grootste risico

Van gisteravond: de Fed waarschuwt in een stabiliteitsrapport voor hoge waarderingen en voor de gemankeerde risicoperceptie van ons handelaren, beleggers, speculanten en gokkers.

Now available: The Financial Stability report. It reviews conditions affecting the stability of the financial system by analyzing vulnerabilities related to valuation pressures, borrowing by businesses & households, financial leverage & funding risk. (1/4) https://t.co/JhvZdahnDg — Federal Reserve (@federalreserve) November 8, 2021

Vorige week had de AFM eenzelfde verhaal en zeker een waarschuwing - we nemen te veel risico - van gelijke strekking:

Meestal gaat het bij banken in diplomatieker termen, ING doet het Fed-rapport vandaag echter in Jip & Janneketaal af. Hier staat in gewoon Nederlands: kijk naar je eige, Fed. Daar ben ik geheel mee eens zoals u ziet en ik zet er ook bij waarom.

Uit #ING Dagbericht Beleggen. Inderdaad, centrale banken hebben zeker voor particulieren beleggen in risicovrije AAA-staatsobligaties en cash om zeep geholpen, ofwel meer risico nemen kan niet anders pic.twitter.com/T5mHR1OhiV — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 9, 2021

Vorige maand baarde ook DNB-president Klaas Knot opzien in onder meer Buitenhof. Hij noemde van alles en nog wat als reden voor de torenhoge prijzen op onze huizenmarkt, droeg ook oplossingen aan, maar liep nog net niet helemaal met een grote boog om de rente heen. Weet u meteen wat zijn oplossingen waard zijn.

In een vandaag gepubliceerde analyse draagt DNB elementen aan voor een brede aanpak van de oververhitte #woningmarkt. Zo pleiten wij ervoor om woningen bij te bouwen en verstorende fiscale regelingen op de woningmarkt af te bouwen.

?? Lees hier meer https://t.co/nCLyzySJpF pic.twitter.com/fazMeiTNoD — De Nederlandsche Bank (@DNB_NL) October 15, 2021

Om die rente te verduidelijken als u het niet volgt: met hun gratis-geldpolitiek dwingen centrale banken ons als beleggers risico te nemen, omdat anders onze centen verdampen. Want (veilige AAA-)obligaties en cash kosten geld. De risicovrije rente kwam vorige week bij ons op -3,9% uit: een historisch dieptepunt.

Dat is onze inflatie van 3,4% over oktober en daar mag u de ECB-rente van -0,5% bij optellen, vandaar het sommetje. Hier is een mooi plaatje daarvan van Rombout Kerstens:

Reële Rente (nominale rente minus inflatie, blauwe lijn) nu op -4%. Een historisch laag niveau. Obligaties die gekoppeld zijn aan de inflatie, de z.g.n. 'linkers', doen het nu prima. Maar de waarde van 'gewone' obligaties wordt door de inflatie nu stevig uitgehold. — Delft Analist (@DelftAnalist) November 4, 2021

Rombout laat ook nog even zien dat samengestelde interest - Albert Einsteins greatest force in the universe - ook tegen u in kan lopen. Uw geld verdampt is zeker geen overdreven statement.

Wat doet -4% reële rente met de koopkracht van 100 euro (= 100%) spaargeld?

Na 5 jaar: 82%

Na 10 jaar: 68%

Na 30 jaar: 30%#Lagarde #ECB pic.twitter.com/8nAl9WLTAq — Delft Analist (@DelftAnalist) November 5, 2021

Dat Fed-rapport is 85 pagina's dik met veel plaatjes en kadertjes GameStop en crypto, maar ik pik alleen deze. Ik ben van de dotcomgeneratie die in gouden bergen en niet in risico geloofde, en anno nu doen kort door de bocht millennials dat. Het enige dat telt is de hardste stijgers. Crypto en storytelling-aandelen dus.

Ik heb een driehoogachtervuistregel hierover: iedere generatie (vijftien à twintig jaar) opnieuw (we leren nooit van ouderen):

Maken we een bull-, een bear- en een zijwaartse markt mee

Krijgen we een krach voor de kiezen

Beleven we euforie

Worden we een keer hard afgerekend op te veel risico nemen

Wat dat betreft denk ik dat vooral millennials anno nu niet door het dolle heen zouden zijn als de banken cash en vastrentend niet stonden droog te pompen. Ik vind alleen dat centrale banken te veel duiken voor hun eigen verantwoordelijkheid als het gaat om risicoperceptie op alle markten.

Want we moeten wel.

En dit is misschien nog wel het grootste risico dat er is: dat het juist de centrale banken zijn die te veel risico nemen, en zo iedereen meeslepen.