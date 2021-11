Bericht delen via:

Het haussefeest op aandelenbeurzen wordt bevestigd door nieuwe all-time highs. De Soaring Twenties krijgen steeds meer vorm.

Wereldwijd maken de aandelenbeurzen voortdurend nieuwe koersrecords. Technisch worden de uptrends voortgezet.

Wall of worry

Ik heb hier al eerder aangegeven dat we thans, ondanks de vele zorgen, een van de sterkste beursrally's sinds jaren meemaken. En zorgen zijn er genoeg, zoals inflatie, rente, logistieke problemen, grondstoffentekorten, angst voor nieuwe lockdowns en sociale onrust door vaccinatiedwang.

Maar deze 'wall of worry' is blijkbaar een muurbloempje op het haussefeest op de wereldbeurzen.

Soaring twenties

We kunnen spreken van Soaring Twenties. Dat de beurzen 'soaren' is zeker. Zo is de Nasdaq 100 index sinds het begin van dit decennium al met bijna 90% opgelopen. De brede S&P500 index steeg sinds begin 2020 met zo'n 44% van 3.239 naar 4.675 punten. Onze vaderlandse AEX-index sloot het vorige decennium af op 604,58 en staat nu al bijna 36% hoger op 821 punten.



Vandaag bespreek ik de lange-termijn grafieken van de AEX, AEX Total Return index, S&P500, Nasdaq100, SOX en Transportation index.

Vooral de SOX en Transportation index zijn opvallend, want afgelopen week beëindigden die een maandenlange consolidatie.

Nederlandse beurs: AEX-index

De AEX-index wist eerst de stijgende trend te hervatten nadat de toppen in de 800 punten-zone werden gebroken. Afgelopen week brak bovendien de koerspiek van eind november. De oude uptrend is weer opgepakt en gevalideerd. We moeten dan verdere koersstijgingen verwachten.

Het eerste koersdoel ligt rond 840 punten, het tweede rond 900. Beide zijn, vanwege het ontbreken van referentiepunten, berekende koersdoelen. Steun ligt rond 751,06 punten (de bodem van 8 oktober).

Nederlandse beurs: AEX Total Return index

De AEX Total Return index (waarbij dividenden worden herbelegd) heeft de oude stijgende trend hervat nu ook de top van september rond 2.900 punten opwaarts is doorbroken. De AEX Total Return index ligt er ijzersterk bij. De index slaagt er in om fors hogere toppen en bodems te vormen.

De kleinste terugval wordt al benut om opnieuw (bij) te kopen. We houden rekening met een verdere koersstijging, in eerste instantie richting 3.100 punten, in tweede instantie richting 3.500 punten.

Beide zijn berekende koersdoelen, omdat deze herbeleggingsindex in uncharted territory beweegt.

Steun ligt rond 2.711,80 punten (de bodem van 8 oktober). We handhaven een positieve visie.







Wall Street: S&P 500 index

De S&P 500-index heeft de oude stijgende trend hervat nadat een voorgaande koerspiek van begin september opwaarts is doorbroken. In de recente terugval heeft de S&P index bovendien rond 4.279,37 punten (de bodem van 8 oktober) een hogere bodem achtergelaten, binnen de stijgende trend.



Deze stijgende trend heeft aan de bovenkant ruimte richting de weerstand van 5.500,00 punten (berekend koersdoel).

Wall Street: Nasdaq 100 index

De Nasdaq 100 index, de kleinere Amerikaanse technologiebeurs, brak door het topje van begin september rond 15.701,40 punten. Met de uitbraak is de oude uptrend hervat.

In de terugval van vorige maand heeft de technologiebeurs een hogere bodem achtergelaten, binnen de stijgende trend.

Het positieve technische beeld is bevestigd omdat de koers boven de voorgaande top rond 14.050,40 punten (van 16 april) weet te blijven. De eerstvolgende barrière wacht nu in de buurt van de weerstand van 16.600,00 punten (berekend koersdoel).

Wall Street: SOX-index

De SOX-index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, heeft na een consolidatie de uptrend weten te hervatten.

Nadat de laatste toppen van juli, augustus en september zijn gebroken, is er ruimte vrijgekomen voor verdere koersstijging richting de weerstand van 3.950 punten (berekend koersdoel).

We blijven positief zolang de steun van 3.126,96 punten (de bodem van 3 juni) weet stand te houden.





Wall Street: NY Transportation index

De NY Transportation index verbetert, maar de uitbraak boven de weerstand van 6.744,75 punten (gevormd op 14 mei) is nog nipt. De recente serie hogere koersbodems geeft al aan dat beleggers op hogere niveaus (bij-)kopen.

Het technische beeld klaart verder op indien de de horde van 6.744,75 punten op basis van de slotkoers definitief en overtuigend wordt gebroken.

De NY Transportation index was eerder al prima opgevangen door de voormalige toppen rond 5.690,00 punten (van 10 september 2018). Hiermee is een succesvolle pullbackbodem gevormd.

Na een uitbraak boven de weerstand van 6.744,75 punten wordt 7.200,00 het volgende opwaartse koersdoel.