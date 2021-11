GroenLinks-stemmers maken inhaalslag Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Redactioneel Categorie: Turbo’s

Uit het niets nemen aanhangers van GroenLinks een sprintje in de Turbocompetitie. Ze staan bovenaan met een gemiddeld rendement van 3,9%. Ook Forum voor Democratie-stemmers weten een plusje van 1% uit hun portefeuilles te persen. Alle andere partijen staan in de min. Qua leeftijd doen de twintigers (25 – 30) en de veertigers (40 – 45) de beste zaken. De eerste groep staat ruim 4% in het groen, de tweede groep behaalt een bescheiden plusje van 0,2%. Fiat-bezitters straatlengtes voor Daarnaast zien we dat Fiat-bezitters nog steeds straatlengtes voor liggen op rijders van andere automerken. Ze staan maar liefst 26% in de plus. Ook Ford- BMW- en Skoda-eigenaren staan in het groen. Onderaan vinden we Toyota, met een min van bijna 18%. Verder valt op dat de heren hun verlies inlopen. Ze staan nu nog maar 3,8% in de min. De dames blijven achter met een min van bijna 11%. Maandwinnaar oktober De maandwinnaar over oktober is speler djanoko. Hij speelde een rendement van 64,7% bij elkaar. Een knappe prestatie! Ook meespelen met de Turbocompetitie? Doe vandaag nog mee!

