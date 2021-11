Stoomcursus dividend in tien grafieken

Afijn.....weer een artikeltje de ruimte in gestuurd. Weinig lange termijn visie te bespeuren.

Energie (lees fossiel, want dan kan met de huidige groei van de wereldbevolking niet vervangen worden) en voedsel en wellicht enige afgeleiden zoals vastgoed en financiële instellingen, zijn de ENIGE primaire levensbehoeften en geschikt voor de echt lange termijn. Alle technologie is prachtig, maar verzadiging lijkt op komst. Als Tech bedrijven nu alleen nog maar toekomst zien in futiliteiten zoals 3D vergaderen (in feite gewoon een spelletje) dan weten we toch allemaal waar de Adyen's, ASML's, etc. van deze wereld gaan eindigen. Zon en wind (kost ook nog veel fossiel/grondstof) kunnen de energie behoefte van zijn levensdagen niet aanvullen en fossiel wordt alleen maar schaarser. Ontbossing mag straks niet meer, dus hout wordt eveneens erg duur en dan komen staal en plastic daar voor in de plaats (lees fossiel). Lange termijn, beste Arend, moet niet benaderd worden met kortzichtigheid.