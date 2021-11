Stoomcursus dividend in tien grafieken

ASML is ex-dividend en doet 'maar' 0,5% dividendrendement. En toch is het een fraaie dividender.

Het dividendrendement is zelfs zo laag, dat vandaag niet met goed fatsoen valt vast te stellen of ASML het dividend er wel of niet uitloopt. De chipper is zeker geen typisch dividendaandeel, maar wel een bijzonder snelle dividendgroeier.

Waar gaat dit over? ASML ging om 09:00 uur ex-dividend, ofwel die €1,80 ging één op één van de koers af. Ik weet de uitbetalingsdatum niet, maar binnenkort staat het geld op uw broker-rekening.

#ASML gaat zo €1,80 ex-dividend (in mei al €1,55). Fonds doet 'maar' 0,5% dividendrendement. Beter let u op dividendgroei. Dan zit u bij ASML goed (blauw). Reken het dividendrendement maar uit van mensen die aandeel zoveel jaar terug kochten (en hoe snel dat oploopt) #AEX pic.twitter.com/eomRVHRNcx — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 2, 2021

Ik zei het al, ASML lijkt op het eerste gezicht geen typisch dividendaandeel. Wie het aandeel in het vorige decennium nog voor een paar tientjes kocht, danst nu echter de horlepiep. Deel die €3,35 maar door uw aankoopkoers(en) en u mag de komende jaren nog veel meer verwachten, als ASML zo blijft presteren.

Precies hetzelfde verhaal geldt voor ASMI:



Dan moet Besi ook nog en kijk, hier wordt het beeld grilliger. De Duivense chipper is ook veel cyclischer dan ASMI en vooral ASML:



Dividendrendement, -groei en... Er bestaat geen jargon voor bij mijn weten. Dividendconstante ofzo? Want het ideale aandeel betaalt natuurlijk altijd meer, maar nooit minder. Bij cyclische aandelen - ook die chippers hierboven - hoeft u daar niet op te rekenen. Het perfecte voorbeeld is Randstad.

Gaat het goed met het bedrijf in de opgaande economische cyclus, dan slaan de winsten ook bij u neer. Draait de markt, dan maakt Randstad er geen punt van om te korten, of zelfs te passeren. Om daarna weer vrolijk opnieuw te beginnen.

Geldt ook voor financials, vooral banken, want er komt altijd weer een financiële crisis (eens per generatie is de vuistregel). Zwarte zwanen en witwassers zorgen helaas voor de rest.



Dit alles geldt ook voor Flow Traders: verdienen ze veel geld in een volatiele markt, dan bent u ook spekkoper. En hoe. Zo niet, dan is het droog brood.

Defensieve aandelen zien het bijna als hun core business om het dividend gestaag te laten groeien en nooit te korten, laat staan passeren. Helaas weten we na Royal Dutch Shell vorig jaar dat dit ook niet altijd lukt. Relx is wat dit betreft het mooiste AEX-aandeel over de laatste vijftien jaar, als ik het goed heb gespot.

Andere dividendaandelen uit de AEX zijn Unilever, Heineken, Ahold Delhaize en Wolters Kluwer, maar die hebben volgens mijn data allemaal net geen perfect trackrecord.



Daarvoor moet u vooral in de VS bij de beroemde Dividend Aristocrats zijn, ik geef een paar. Oh, wat een hemelse lijntjes. U kan zo uw pensioen over veertig jaar uitrekenen en dat is meteen de grote aantrekkingskracht van dividendaandelen voor langetermijnbeleggers. U kan mooie sommen maken.

Met koersen kan dat niet, nooit, never.



Grootste dividendfout die u kan maken, is dat u louter en alleen op het huidige dividendrendement afgaat. Een exact percentage is moeilijk te geven, maar zeker bij double digits moet u oppassen. Dat duidt er namelijk naar alle waarschijnlijkheid op dat de markt het dividend niet houdbaar acht.

KPN is daar het schoolvoorbeeld van. Dat deed ooit zelfs 11% dividend, maar iedereen wist wat er ging gebeuren en dat gebeurde ook: volledig passeren.



Tot slot: hoe hard groeien die dividenden? Helaas, die data heb ik niet. Ik kan u alleen de groei van de afgelopen jaren laten zien. Percentages waarmee u de inflatie uitlacht. Nog wel dan, zeg ik er maar heel snel achteraan - je weet maar nooit.



U lacht er niet alleen de inflatie mee uit. Op lange termijn, mits u altijd keurig uw dividenden herbelegt, lacht u ook iedereen uit die alleen maar op koerswinst jaagt. Dit zijn de AEX en de AEX herbeleggingsindex en die startten in 1983 op dezelfde stand. Zijn er nog vragen over hoe u moet beleggen?