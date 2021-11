Zeven vragen aan... Mark Termeer

6. IEX was toch altijd gratis?

"Ja, en veel dingen blijven dat ook. Gratis koersen, een gratis koersmonitor, gratis nieuws. We lijken Sinterklaas wel! Het is niet voor niets dat we in de loop der tijd zo’n schare fans hebben gekregen."



"Maar beleggers begrijpen ook wel dat zo’n team van experts niet gratis is. Dat je moet betalen voor goed advies en uitstekende tips. Dat verdienen de meeste beleggers met gemak terug. Neem de koopadviezen voor CM.com, Volkswagen en BasicFit. Die hebben het uitstekend gedaan. En het advies om weg te blijven van AirFrance KLM heeft beleggers ook een hoop geld bespaard. Had minister Hoekstra daar maar naar geluisterd…"





Voor de zoveelste keer valt op dat IEX totaal geen oog heeft voor de waardevolle inbreng van forumschrijvers. Zonder hun inbreng is IEX helemaal niks.