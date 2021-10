Zeven vragen aan... Mark Termeer

Op 1 oktober vorig jaar werd Mark Termeer (53) benoemd tot algemeen directeur van IEX. Inmiddels is hij ook CEO, en geeft hij precies een jaar leiding aan IEX. Een mooi moment om tussentijds de balans op te maken en Termeer te vragen hoe het nu met IEX gaat.

1. Eén jaar bij IEX, hoe bevalt het?

"Uitstekend. Ik vind het erg leuk om leiding te mogen geven aan de nummer 1 in Nederland op het gebied van online beleggingsinformatie. Dat bevalt heel goed. Ik trof een enthousiast team aan, met passie voor beleggen, dat de Nederlandse en Belgische belegger van de beste informatie wil voorzien. Met zo’n team is het leuk om aan de toekomst te werken, en aan de verdere ontwikkeling van IEX."

2. Wat is er veranderd? Waarin is uw hand zichtbaar?

"We hebben met z’n allen in een jaar tijd ongelooflijk veel werk verricht. Dat geldt voor zichtbare zaken, als verbeteringen aan website en app, maar speelt ook achter de schermen. Dat proces hebben we – ondanks alle coronabeperkingen – gelukkig kunnen doorzetten."

"Verder ben ik ook erg blij met de verhuizing van IEX naar het Damrak, in het beursgebouw zelf. We zijn zelf natuurlijk beursgenoteerd en schrijven de hele dag over andere beursgenoteerde ondernemingen. Dan is Beursplein 5 wel de beste en mooiste plek om te zitten. We zitten met onze neus bovenop de beursontwikkelingen. Laatste punt: onze resultaten zijn ook tastbaar. We schrijven nu zwarte cijfers en dat is in het verleden wel eens anders geweest."

3. Zwarte cijfers, is dat uw verdienste?

"Allereerst zijn we, door kostenbewust te zijn, goed door coronajaar 2020 heen gekomen. Dat is ook in belangrijke mate aan mijn voorganger te danken. En de bedrijfsmatige prestaties leveren we natuurlijk met z’n allen. Maar ik ben zeker blij met de richting van de resultaten. De omzet is het eerste halfjaar met 17 procent gestegen. En we hebben een kwart miljoen winst gemaakt, versus rode cijfers vorig jaar. We zitten op het goede spoor."

4. Kostenbesparingen, is dat het kernwoord?

"Nou, tegen kostenbewust zijn, heb ik geen bezwaar. Ik ben 8,5 jaar directeur geweest bij Sijthoff Media en 6,5 jaar bij De Persgroep. Kostenbewust managen vormt zeker een belangrijk onderdeel van succesvol (kunnen) zijn."

"Maar ik geloof óók dat je moet investeren om te kunnen groeien. In versterking van je team, in nieuwe producten, in verbetering van de informatie die je beleggers biedt. Gelukkig heb ik de ruimte gekregen van de aandeelhouders om in dit alles te investeren – in de groei van IEX dus."

5. Heeft u een boodschap richting bedrijven en beleggers?

"Mijn belangrijkste boodschap is dat IEX een geweldig, kwalitatief hoogstaand beleggingsplatform is. En dat betekent voor bedrijven een unieke kans om beleggers en vermogende Nederlanders te benaderen. We hebben veel tevreden adverteerders en partners."

"Tegen beleggers zou ik willen zeggen dat u bij IEX moet zijn voor de beste beleggingsinformatie, de beste analyse en de beste adviezen. Dat komt uiteraard door ons team van beleggingsexperts: zij hebben veel kennis over beleggen, analyseren bedrijven diep en geven op basis daarvan uitstekende adviezen. Wie abonnee wordt van Premium heeft voor een bescheiden bedrag toegang tot al die uitstekende analyses en tips."

6. IEX was toch altijd gratis?

"Ja, en veel dingen blijven dat ook. Gratis koersen, een gratis koersmonitor, gratis nieuws. We lijken Sinterklaas wel! Het is niet voor niets dat we in de loop der tijd zo’n schare fans hebben gekregen."

"Maar beleggers begrijpen ook wel dat zo’n team van experts niet gratis is. Dat je moet betalen voor goed advies en uitstekende tips. Dat verdienen de meeste beleggers met gemak terug. Neem de koopadviezen voor CM.com, Volkswagen en BasicFit. Die hebben het uitstekend gedaan. En het advies om weg te blijven van AirFrance KLM heeft beleggers ook een hoop geld bespaard. Had minister Hoekstra daar maar naar geluisterd…"

7. En het aandeel IEX Group, is dat koopwaardig?

"We geven natuurlijk geen adviezen over ons eigen aandeel. Dat zou onethisch zijn. Maar het moge duidelijk zijn dat ik geloof in de toekomst van IEX, in de mogelijkheden om onze omzet en winst te laten groeien."

"Het aandeel IEX Group is relatief onbekend. Ik zou het geweldig vinden als meer Premium-abonnees en bezoekers van onze websites en app het aandeel IEX als een interessante belegging zouden gaan zien. Je klanten aan je binden via betrokken aandeelhouderschap: dat lijkt me een win-winsituatie."