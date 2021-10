Beleggers halen wat geld van tafel: correcties zetten door

Hoewel de meerjarige technische plaatjes goed blijven, zetten de korte termijn correcties door.

De aandelenmarkten zakken dieper door de knieën. Behalve de verkrappingsplannen van centrale banken is er ook onrust over het schuldenplafond in Washington. Beleggers vrezen dat de VS de financiële verplichtingen binnenkort niet meer kan waarmaken.

Verder dragen hogere olieprijzen bij aan de zorgen over de inflatie.

Kortom er zijn genoeg redenen waarom beleggers wat geld van tafel halen. Dit zien we terug in de verzwakking van de moneyflow-indicator, die de onderiggende geldstromen weergeeft.

En hoewel de technische plaatjes voor de lange termijn nog prima zijn, is er op korte termijn ruimte voor winstnemingen.

AEX-index verlaat de opgaande trend

De Nederlandse beurs (AEX-index) zakt uit de stijgende trend en verliest duidelijk aan kracht. We adviseren de steun van 755,33 punten (de bodem van 19 augustus) nauwlettend in de gaten te houden nu het technische plaatje verpietert.

Bij een doorbraak en slotstand onder de steun dient rekening te worden gehouden met een diepere correctie, mogelijk richting de niveaus van juni en juli rond 714-720 punten.





Moneyflow verzwakt

De Nederlandse moneyflow buigt af. Nu deze indicator neerwaarts draait, is de instroom van vers kapitaal op de Nederlandse beurs gestopt.

Er tekent zich zelfs onttrekking van kapitaal af. Zie ook uitleg over de moneyflow onder deze grafiek.







Uitleg Moneyflow

De indicator die verborgen koop- of verkoopdruk kan blootleggen, is de moneyflow. Deze indicator is afgeleid van het volumeverloop. Zo geeft de Moneyflow Indicator van de AEX de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer.

In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag van de AEX cumulatief verwerkt.