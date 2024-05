Beursblik: vermoedelijk minder omzet voor SBM in eerste kwartaal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore heeft vermoedelijk in de eerste drie maanden van 2024 minder omzet geboekt, nadat de oliedienstverlener bij de publicatie van zijn jaarcijfers eind februari al aangaf voor heel dit jaar te rekenen op een lagere omzet. Bij de update over het eerste kwartaal publiceert de oliedienstverlener traditioneel alleen omzetcijfers en geen winst. Het bedrijf zei voor 2024 te rekenen op een omzet, volgens de directionele boekhoudmethode, van circa 3,5 miljard dollar, in vergelijking met 4,5 miljard dollar in 2023. De divisie Lease & Operate is daarbij waarschijnlijk goed voor een omzet van 2,2 miljard dollar, tegenover 2,0 miljard dollar in 2023. De omzet voor Turnkey wordt geraamd op 1,3 miljard dollar, in vergelijking met 2,6 miljard dollar een jaar eerder. Zeven door het bedrijf zelf geraadpleegde analisten rekenen voor 2024 op een omzet van 3,2 miljard dollar, waarbij Lease & Operate goed is voor een omzet van 2,0 miljard dollar en Turnkey voor 1,1 miljard dollar. Daarnaast zei het bedrijf eind februari te rekenen op een EBITDA voor 2024 van circa 1,2 miljard dollar. Analisten ramen dit resultaat op 1,1 miljard dollar, in vergelijking met 1,3 miljard dollar in 2023. De nettowinst in 2024 wordt geraamd op 173 miljoen dollar, tegenover 524 miljoen dollar in 2023. De orderportefeuille van SBM noteerde eind december 2023 op 30,3 miljard dollar. SBM Offshore publiceert woensdag voorbeurs de kwartaalupdate. info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999 Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.