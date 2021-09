Slotcall: Vies tegenvallend banenrapport besmeurt de beurs

De AEX (-0,5%) zweefde vanaf de beursopening rond de slotkoers van gisteren, maar toen kwam het Amerikaanse banenrapport.

Laten we dan ook maar direct even beginnen met het banenrapport. Dat was vandaag even een fikse tegenvaller. Economen rekenden erop dat het aantal banen afgelopen maand met 750.000 zou toenemen. Vandaag bleek echter dat er in augustus slechts een schamele 235.000 banen erbij kwamen. Om dit bedroevende cijfer in context te plaatsen: in de maanden juni en juli bedroeg de banengroei nog ongeveer een miljoen. Auw.

Hoewel dit cijfer over het algemeen de markt niet al te veel beïnvloed in economisch goede tijden, zorgt dit slechtste banencijfer in zes maanden wel voor depressief ogende beurskoersen. De S&P 500 (-0,1%) en de Dow Jones (-0,3%) koersen beide in de min.

De werkloosheid in the States is wel iets teruggedrongen. Waar dit in juli nog 5,4% was, is het percentage werklozen in augustus gezakt tot 5,2%, exact zoals economen voorspelden.

Ook de Amerikaanse inkoopmanagersindex deed een stapje terug. In index is gezakt van 64,1 in juli, tot 61,7 in augustus. Dit is wel hoger dan de 61,5 die economen voorspeld hadden. Nog een kanttekening: de index noteerde in juli een recordstand, waardoor een kleine daling niet heel vreemd is.

"De voortrazende bullmarkt gaat tot op heden volledig aan Bayer voorbij"

Met de jongste voorziening voor schadeclaims van €3,4 miljard staat de teller inmiddels op €13,5 miljard and counting. Veel geld, ook voor Bayer (-0,5%), afgezet tegen een verwachte Ebitda van circa €11,5 miljard over 2021.

Bayer geldt voor de Beleggersdesk als hoofdpijndossier. Dit heeft vooral te maken met de langslepende Roundup-affaire. “Spijtig, het concern heeft bij de redelijke halfjaarcijfers de outlook voor geheel 2021 opwaarts bijgesteld. Normaliter gaat zo'n mededeling erin als koek bij beleggers, maar niet in het geval van Bayer”, schrijft aandelenanalist Martin Crum.

Het dividendrendement van ruim 4% is verzachtend. Daarnaast ziet Crum wel wat koerspotentieel, maar of dit genoeg is om in te stappen en hoeveel risico daarbij komt kijken leest u in zijn analyse hieronder.

CM.com haalt geld op

De koers van CM.com (+1,2%) stond er voor de koersdip goed voor. Een goed moment voor om wat geld uit de markt te trekken, moet het bedrijf gedacht hebben. “CM.com heeft afgelopen woensdag van de koersrally gebruik gemaakt door een converteerbare obligatie ter waarde van €100 miljoen in de markt te zetten. De conversieprijs bedraagt €53,30 wat een premie van 30% impliceert ten opzichte van de slotkoers van woensdag”, schrijft IEX-analist Niels Koerts, die niet verrast is door de uitgifte van een converteerbare obligatie.

“De looptijd van deze obligatie bedraagt precies vijf jaar. Dat betekent dat beleggers de mogelijkheid hebben om tot 9 september 2026 hun obligaties om te zetten in aandelen”, schrijft Koerts. “Mocht deze obligatie in de toekomst inderdaad worden omgezet in aandelen, dan komen er in totaal 1,88 miljoen aandelen bij (€100 miljoen/€53,30).” De maximale verwatering is dus 6% van het uitstaande aandelenkapitaal.

Of Niels Koerts CM.com op dit moment – na een aardige koersdip – koopwaardig acht leest u in de analyse hieronder.

Podcast

CM.com is een mooi, maar ietwat vergezocht bruggetje naar de IEX BeleggersPodcast. Het bedrijf is namelijk hoofdsponsor van de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Daar zit aandelenanalist en vaste co-host Niels Koerts vandaag Max Verstappen toe te juichen. Om die reden is de podcast gisteren al opgenomen.

In de podcast babbelen Koerts en marketwatcher Arend Jan Kamp onder andere over de matige prestaties van Unilever dit jaar en of dat het bedrijf wellicht tot een geschikte overnamekandidaat maakt. Daarnaast zijn weer tal van luisteraarsvragen beantwoord. Iets minder vers dan normaal, maar nog altijd zeer actueel. Luister de IEX BeleggersPodcast dus hieronder terug.

Weeklijstjes

AEX deze week: +0,3%

AEX deze maand: +3,9%

AEX dit jaar: +26,4%

AEX

Het is niet veel, maar met een bescheiden plusje van 0,3% weet de AEX de week toch positief af te sluiten. Al was de -0,5% die de Nederlandse hoofdindex vandaag deed wel een tegenvaller. Just Eat Takeaway (+8,4%) vond de weg naar boven deze week na recente koersdruk. Daarnaast steeg Tencent deze week ruim 5%, en Prosus (+7,8%) huppelt de techgigant natuurlijk als een Siamese tweeling achterna.

AMX

Binnen de midkappers is het Fugro (+7,6%) dat het vooraan eindigt. Vlak erachter staat Galapagos (+6,9%), dat deze week flink pluste toen bekend werd dat CEO Onno van de Stolpe de handdoek in de ring gooide. Pijnlijk voor Van de Stolpe, fijn voor aandeelhouders.

AScX

Bij de kleintjes is het CTP (+9,4%) dat het als beste deed. Het logistiekvastgoedfonds werd enkele dagen geleden nog verrast met een koersdoelverhoging van UBS. Het koopadvies dat UBS al had uitstaan bleef onveranderd.