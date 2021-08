Sterke geldstromen ondersteunen campingrally AEX

De sterke rally van de AEX-index wordt ondersteund door hoge omzetten. Er komt nog steeds vers kapitaal in de markt.

Aandelenbeleggers houden druk op de ketel, ook nu het cijferseizoen over het hoogtepunt heen is. Maar met het vakantieseizoen op volle kracht kunnen we spreken van een heuse campingrally.

Door de bank genomen zijn de meeste cijfers goed ontvangen. De markt zal zich nu weer richten op de onderliggende macro-economische ontwikkelingen, met als centrale thema: blijft het ruime monetaire beleid gehandhaafd? Als technisch analist zie ik dat beleggers dit nog positief inschatten, gezien het meer dan uitstekende technische plaatje van de AEX.

Bovendien blijft er onder de oppervlakte veel nieuw geld de markt instromen. Uit de opmars van de moneyflow-indicator kunnen we in elk geval afleiden dat beleggers hun spaar- (of andere) tegoeden durven om te zetten in nieuwe aandelenposities.

Vandaag de kortetermijngrafiek van de AEX en moneyflow.

Nederlandse beurs zet uptrend met kracht voort

De kracht van de markt zien we op korte termijn onder andere in de volgende signalen:

Nieuwe bodems liggen steevast boven ouden toppen, wat op trendconsistentie duidt

Er zit nog steeds power in de markt, let op de felle acceleratie in de afgelopen dagen

De gaps (rode cirkels) blijven openstaan, wat wijst op zeer dynamische marktomstandigheden

Zeer positieve geldstromen (zie hieronder)







Sterke geldstromen

De moneyflow-indicator van de Nederlandse beurs blijft binnen de uptrend. De sterke instroom van vers kapitaal richting Nederlandse aandelen is dus intact. Het sterke opwaartse verloop van de moneyflow ondersteunt de positieve onderliggende trend van de AEX.







Wat houdt moneyflow of geldstroom in?

De moneyflow is de indicator die de verborgen koopkracht (of verkoopdruk) kan blootleggen. Deze indicator is afgeleid van het volumeverloop. Zo geeft de moneyflow-indicator van de AEX de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. Op de TA-desk van IEX houden we van elk individueel aandeel de moneyflow bij.

De geldstroom is voor het eerst beschreven door Joseph Granville. Hij noemde deze indicator de On Balance Volume, in zijn boek 'New Key to Stock Market Profits'. De moneyflow die de analisten van Tostrams gebruiken is direct afgeleid van de On Balance Volume van Granville.

In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag van de AEX cumulatief verwerkt.

Een stijgende moneyflow duidt op de instroom van vers kapitaal.

Een dalende moneyflow geeft aan dat er juist geld aan de markt wordt onttrokken.

Een zijwaarts tenderende moneyflow signaleert dat de geldstromen in evenwicht zijn.

Hoe wordt de moneyflow berekend?

Deze indicator geeft dus het volumeverloop weer. Het volume van een positieve dag (indien de AEX hoger sluit dan de dag ervoor) wordt bij de cumulatieve waarde van de indicator opgeteld en wordt bij een negatieve dag (indien de koers lager sluit dan de dag ervoor) van de waarde afgehaald.

Ondersteund door sterke geldstromen blijft de AEX technisch goed op peil.