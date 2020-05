Unibail rondt grote desinvestering Franse winkelcentra af

Gepubliceerd op | Views: 1.339 | Onderwerpen: Frankrijk

PARIJS (AFN) - Winkelvastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield (URW) heeft de verkoop van zijn belangen in een vijftal Franse winkelcentra afgerond. Daarmee heeft het in Amsterdam genoteerde concern weer een belangrijke desinvestering afgerond.

URW deed het belang van 54,2 procent over aan Crédit Agricole Assurances en La Française. De betreffende winkelcentra stonden bij elkaar voor meer dan 2 miljard euro in de boeken. In februari was al aangegeven dat de deal URW zo'n 1,5 miljard euro oplevert.