Wolters Kluwer komt met interactieve coronakaart

Gepubliceerd op | Views: 455

ALPHEN AAN DEN RIJN (AFN) - Dataleverancier Wolters Kluwer heeft een interactieve kaart gemaakt waarop de uitbraak van het coronavirus wereldwijd te volgen is. Artsen en gezondheidsinstanties kunnen die kaart volgens het bedrijf gebruiken om de intensiteit van de pandemie in de gaten te houden en het verdere verloop te voorspellen.

De kaart wordt dagelijks geüpdatet en maakt gebruik van gegevens van de medische database UpToDate van Wolters Kluwer. De hoeveelheid zoekopdrachten over het coronavirus kan volgens het bedrijf als indicator dienen voor de ernst van de uitbraak in een bepaald gebied. Daarnaast wordt informatie over het aantal bevestigde gevallen die verzameld wordt door de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit gebruikt.

De kaart is gratis te gebruiken.