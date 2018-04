Wall Street licht hoger na grillige dag

Gepubliceerd op | Views: 764

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag na een wat grillige handelsdag met overwegend met kleine winsten geëindigd. Dinsdag waren er nog forse koersdalingen op Wall Street. Het was een drukke dag voor beleggers, met een hoop kwartaalpublicaties van onder meer Boeing, Twitter, Viacom en Northrop Grumman.

De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent hoger op 24.083.83 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 2639,40 punten, maar technologiebeurs Nasdaq leverde 0,1 procent in tot 7003,78 punten.

Naast de cijfers hielden beleggers ook de stijgende rente op Amerikaanse staatsleningen in de gaten. Daardoor werden zorgen aangewakkerd dat de financieringskosten voor bedrijven kunnen stijgen.

Boeing

Vliegtuigbouwer Boeing (plus 2,6 procent) voerde zijn winstverwachting op na een veelbelovend begin van het jaar. De vliegtuigbouwer leverde in het eerste kwartaal meer passagierstoestellen af en wist meer contracten af te sluiten met zijn defensiedivisie.

Texas Instruments ging 4,7 procent omhoog. De chipfabrikant heeft afgelopen kwartaal goede zaken gedaan en de prognoses bleven positief. Twitter dook 2,4 procent in het rood. Het aandeel werd in de verkoop gedaan na tegenvallende verwachtingen van het sociale mediabedrijf.

Northrop Grumman

Defensieconcern Northrop Grumman, producent van onder meer de B2-bommenwerper en de Global Hawk-drone, daalde 2,6 procent na cijfers. Branchegenoot General Dynamics, maker van bijvoorbeeld de Abrams-tank, wist beleggers ook niet te bekoren met zijn prestaties en verloor 3,4 procent.

Viacom, moederbedrijf van MTV, Nickelodeon en Paramount Pictures, steeg 0,8 procent na resultaten. Verffabrikant Axalta won 3,5 procent dankzij verbeterde cijfers. Kabelaar Comcast boekte een plus van 2,7 procent. Comcast kwam met cijfers en bracht een miljardenbod uit op de Britse televisiezender Sky.

LendingClub

Onlinekredietverstrekker LendingClub kelderde 15 procent vanwege een rechtszaak door de autoriteiten over vermeende misleidende klantinformatie.

Na het slot is het weer erg druk met kwartaalberichten. Dan openen onder meer Facebook, eBay, Visa, Ford Motor en Qualcomm de boeken.

De euro was 1,2172 dollar waard, tegen 1,2177 dollar bij het slot in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,5 procent tot 68,01 dollar. Brentolie won 0,2 procent tot 74,04 dollar per vat.