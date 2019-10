Eerste winstdaling in tijden bij Amazon

Gepubliceerd op | Views: 814

SEATTLE (AFN/BLOOMBERG) - Webwinkelgigant Amazon heeft voor het eerst in twee jaar tijd een lagere kwartaalwinst in de boeken gezet. Ook kwam het Amerikaanse concern volgens analisten met tegenvallende vooruitzichten voor de feestdagenperiode. Daarom ging het aandeel Amazon donderdag hard omlaag in de zogeheten nabeurshandel in New York. Zo gingen tientallen miljarden aan beurswaarde in rook op.

De winst zakte in het derde kwartaal tot 2,1 miljard dollar, van 2,9 miljard dollar een jaar eerder. Amazon maakte onder meer extra kosten om pakketjes sneller bij mensen thuis te kunnen afleveren. Ook investeerde Amazon in zijn clouddiensten. De verkopen gingen wel met bijna een kwart omhoog, tot 70 miljard dollar.

Topman Jeff Bezos benadrukt in een verklaring dat klanten de snellere Prime-bezorging van Amazon fantastisch vinden. Er zijn volgens hem al miljarden pakketjes op die manier bezorgd. "Het is een grote investering, en het is de juiste keuze voor de lange termijn voor klanten", aldus de topman die tevens de rijkste man ter wereld is.

Voor het lopende kwartaal, met daarin de doorgaans zeer lucratieve decemberperiode, rekent het concern op 80 tot 86,5 miljard dollar aan omzet. Analisten gingen in hun raming in doorsnee uit van meer dan 87 miljard dollar. Amazon kampt de laatste tijd met felle concurrentie van onder meer Walmart. De teleurstellende prognose versterkt tevens de zorgen bij kenners dat de aanhoudende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China schadelijk is voor de Amerikaanse winkelbranche.