'Fors meer omzet voor Randstad'

Onderwerpen: detachering

AMSTERDAM (AFN) - Uitzender Randstad zal het eerste kwartaal van dit jaar hebben afgesloten met een omzet die fors hoger ligt in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Dat voorspellen analisten in een vooruitblik op de cijfers die het uitzendconcern dinsdag voorbeurs publiceert.

De marktvorsers verwachten in doorsnee dat de omzet met 16,4 procent is gestegen tot bijna 5,5 miljard euro. Per werkdag zal de omzet met 5,5 procent zijn gegroeid. In het eerste kwartaal van 2016 werd hier een omzetgroei van 5 procent gemeten.

De analisten voorzien verder een winst voor amortisatie en eenmalige posten van 140 miljoen euro, tegenover 123 miljoen euro een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat (ebita) voor eenmalige kosten, verbeterde naar schatting met ruim 11 procent tot 198 miljoen euro.

Randstad profiteert al enige tijd van het economische herstel. Bij de publicatie van de cijfers over het vierde kwartaal in februari bleken de zaken vooral in Europa aanzienlijk beter te gaan dan voorheen. Financieel directeur Robert Jan van de Kraats zei destijds in een toelichting dat het afwachten is of er sprake is van een fundamentele versnelling is. Maar januari en februari wezen er op dat de lijn van vorig kwartaal werd doorgetrokken.