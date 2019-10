Gemengd beeld bij opening Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 130

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine uitslagen aan de nieuwe sessie begonnen. Verschillende bedrijven openden de boeken, waaronder vliegtuigmaker Boeing en machinemaker Caterpillar, die doorgaans ook gevoelig zijn voor de aanhoudende handelsstrijd tussen China en de Verenigde Staten.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel een fractie hoger op 26.804 punten. De brede S&P 500 verloor 0,1 procent tot 2993 punten en technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,2 procent tot 8088 punten.

Caterpillar won 0,8 procent aan beurswaarde, ondanks dat de onderneming zijn winstverwachting voor dit jaar naar beneden bijstelde wegens een tegenvallende vraag naar zijn materieel. Prestaties van 's werelds grootste fabrikant van machines voor mijnbouw en de bouw worden vaak gezien als graadmeter voor de mondiale economie.

Zwakke vooruitzichten

Boeing zag zijn winst in de het derde kwartaal halveren. Het luchtvaartconcern kampt naast handelsspanningen met de naweeën van twee dodelijke crashes met vliegtuigen van het type 737 MAX, die wereldwijd aan de grond moeten blijven. Eerder deze week stuurde het bedrijf zijn directeur voor de commerciële vliegtuigtak de laan uit. Het aandeel won evenwel 2,5 procent, vermoedelijk door de geschetste vooruitzichten voor het lopende kwartaal.

Chipmaker Texas Instruments kwam met zwakke vooruitzichten voor het laatste kwartaal van het jaar verloor 8,3 procent. Ook branchegenoten AMD, Intel, NXP en Qualcomm deden een stap terug.