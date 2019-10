'Fusie ING en Bankia is niet logisch'

Gepubliceerd op | Views: 1.121

AMSTERDAM (AFN) - Een samensmelting van ING en de Spaanse bank Bankia ligt volgens een analist van Jefferies niet heel erg voor de hand. Dat stelt de marktvorser in reactie op berichtgeving van het Spaanse zakenmedium Expansión.

Bankia-aandeelhouder Artisan Partners Asset Management wil volgens Expansión dat Bankia fuseert met ING in plaats van met Banco Sabadell. De investeerder denkt dat een samengaan met Sabadell de positie van Bankia verzwakt omdat Sabadell een slechtere kapitaalpositie heeft en niets toevoegt op het gebied van technologie. Artisan heeft ongeveer 3 procent van Bankia in handen. De investeerder heeft daarnaast een belang van zo'n 5 procent in ING.

De analist van Jefferies snapt dat een krachtenbundeling met ING voor Bankia interessant kan zijn vanuit het perspectief van winstgevendheid. Maar hij waarschuwt dat zo'n deal tegelijk de terugvloeiing van kapitaal naar de aandeelhouders in gevaar kan brengen. Voor ING zou het nog minder logisch zijn om met Bankia in zee te gaan. Bankia zou gezien zijn uitgebreide kantorennetwerk in Spanje ook niet passen bij de strategie van ING.

Het aandeel Bankia kwam woensdag amper in beweging. Op de beurs in Madrid noteerde de bank eind van de ochtend 0,3 procent lager. ING leverde in Amsterdam 0,7 procent aan beurswaarde in, met een koers van 10,27 euro.