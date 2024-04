Jefferies: zwak eerste kwartaal voor IMCD Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD heeft een zwak eerste kwartaal achter de rug, met uitdagende marktomstandigheden. Dit schreef analist David Kerstens van Jefferies vrijdag in een rapport naar aanleiding van de cijferrapportage van de distributeur van chemicaliën en ingrediënten. De EBITA daalde met 15 procent naar 126,5 miljoen euro, terwijl de consensus volgens de analist rekende op een resultaat van 144 miljoen euro. Zoals gewoonlijk gaf IMCD geen outlook af, maar het bedrijf meldde wel dat de huidige marktomstandigheden het moeilijk maken om de vraag van klanten in te schatten, benadrukte Kerstens. Jefferies voorziet dat na de kwartaalupdate de consensusverwachtingen neerwaarts worden bijgesteld. De zakenbank heeft een Houden advies voor IMCD met een koersdoel van 165,00 euro. Bron: ABM Financial News

