Luchtvaartaandelen verder omlaag na verlenging Duitse lockdown

AMSTERDAM (ANP) - De aandelen van luchtvaartmaatschappijen gingen dinsdag verder omlaag op de Europese beurzen. Beleggers verwerkten de verlenging van de lockdown in Duitsland, de grootste economie van de eurozone. Het stijgende aantal coronabesmettingen in grote Europese landen als Duitsland, Italië en Frankrijk zorgde maandag al voor flinke koersverliezen in de luchtvaartsector en bij andere bedrijven die worden getroffen door de coronamaatregelen.

In Amsterdam zakte Air France-KLM dik 2 procent en in Frankfurt verloor branchegenoot Lufthansa 4,5 procent na de verlenging van de Duitse lockdown tot 18 april. In Londen daalde IAG, het moederbedrijf van British Airways, 4,7 procent. De budgetvliegers Ryanair en easyJet zakten tot 4,8 procent. Ook fitnessketen Basic-Fit (min 2,3 procent) zette de daling voort nu veel sportscholen dicht moeten blijven.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent lager op 681,33 punten. De MidKap daalde 0,8 procent tot 1000,19 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,6 procent. Ook bleef de blik gericht op Turkije. De hoofdindex in Istanbul zakte ruim 2 procent. De Turkse beurs kelderde maandag bijna 10 procent na het verrassende ontslag van de baas van de centrale bank.

KPN

KPN (min 3,1 procent) was hekkensluiter In de AEX. Het telecomconcern investeert samen met pensioenfonds ABP ruim 1 miljard euro om de aanleg van glasvezel te versnellen. Beleggers vreesden echter dat een bod op KPN daarmee van tafel is. In februari 2019 deden al geruchten de ronde dat de Canadese vermogensbeheerder Brookfield Asset Management samen met pensioenfondsen PGGM en ABP een bod zouden willen uitbrengen op KPN. Volgens analisten van Jefferies verkleint de samenwerking met ABP niet noodzakelijkerwijs de kans op een overname.

Andere sterke dalers in de AEX waren olie- en gasconcern Shell en winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield met minnen van rond de 3 procent. Speciaalchemieconcern DSM en chemicaliëndistributeur IMCD gingen aan kop met plussen van 1 procent.

Volvo

In Stockholm raakte Volvo 7 procent kwijt. De Zweedse truckmaker moet de vrachtwagenproductie in het tweede kwartaal wekenlang stilleggen vanwege een tekort aan computerchips. Rolls-Royce zakte 3,6 procent in Londen. Noorwegen verbiedt de Britse motorenfabrikant om een Noors dochterbedrijf in scheepsmotoren te verkopen aan een Russische onderneming vanwege risico's voor de nationale veiligheid.

De euro was 1,1881 dollar waard, tegen 1,1937 een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 3,5 procent goedkoper op 59,39 dollar. Brentolie daalde 3,6 procent in prijs tot 62,31 dollar per vat.