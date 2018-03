Gepubliceerd op | Views: 1.460

LONDEN (AFN) - Shell handhaaft zijn verwachtingen voor de vrije kasstroom bij de divisie Downstream voor de middellange tot langere termijn. Het olie- en gasbedrijf herhaalde zijn prognose voor een jaarlijkse autonome kasstroom bij het onderdeel dat zich bezighoudt met raffinage en verkoop van olieproducten van 6 miljard tot 7 miljard dollar in 2020.

Die prognose is gebaseerd op een olieprijs van 60 dollar per vat. Voor 2025 wordt door Shell bij Downstream een jaarlijkse vrije kasstroom van 9 miljard tot 12 miljard dollar voorspeld. Het Brits-Nederlandse concern is van plan jaarlijks een bedrag van 7 miljard tot 9 miljard dollar te investeren in de divisie, met een gemiddeld rendement op kapitaalinvesteringen van meer dan 15 procent.

Bij Marketing verwacht Shell dat de jaarlijkse winst in 2025 met meer dan 2,5 miljard dollar zal zijn verbeterd. Bij Chemicals wordt voor 2025 een winst voorspeld van 3,5 miljard tot 4 miljard dollar per jaar.

In 2017 kwam de winst bij Marketing uit op bijna 4 miljard dollar en voor Refining & Trading was dat 1,6 miljard dollar. Bij Chemicals was de winst ruim 2,6 miljard dollar. Voor heel Downstream bedroeg de winst krap 8,3 miljard dollar.

,,Deze activiteiten zullen waarde blijven creëren voor onze aandeelhouders en klanten. We denken dat onze Marketing-activiteiten de meest winstgevende in de industrie zijn en Chemicals had een recordjaar in 2017'', aldus Downstream-directeur John Abbott in een toelichting.