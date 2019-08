ASN Bank en fondsen zijn klimaatneutraal

Gepubliceerd op | Views: 130

DEN HAAG (AFN) - ASN Bank en haar beleggingsfondsen hebben de mijlpaal bereikt dat ze klimaatneutraal werken, meldt de bank. Dinsdag werd bekend dat ASN Bank, die duurzaam bankiert, 118 procent klimaatneutraal is. Dat betekent dat, met het totaal van investeringen en beleggingen van de bank en de fondsen samen, meer uitstoot wordt vermeden dan veroorzaakt wordt.

Arie Koornneef, directievoorzitter van ASN Bank, is trots op de resultaten: "We tonen aan dat duurzaam bankieren bijdraagt aan het tegengaan van klimaatverandering. Door het goede voorbeeld te geven en onze meetmethoden en aanpak te delen, helpen we ook andere financiële instellingen vooruit."

In 2014 formuleerde ASN Bank naar eigen zeggen als eerste bank ter wereld haar klimaatdoelstelling: in 2030 moeten alle investeringen netto klimaatneutraal zijn. "Dat we deze mijlpaal nu al halen is mooi, maar de urgentie om binnen veilige grenzen van klimaatverandering te blijven is onverminderd groot", aldus Koornneef. De nieuwe doelstelling is dat alle investeringen en beleggingen in 2030 een positief effect op het klimaat hebben.