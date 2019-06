Delivery Hero positiever over omzet

Gepubliceerd op | Views: 330

BERLIJN (AFN) - Maaltijdbestelbedrijf Delivery Hero heeft zijn omzet prognose voor heel het jaar naar boven toe bijgesteld. De prestaties in het lopende tweede kwartaal zijn beter dan verwacht, zo constateerde de onderneming.

In de eerste twee maanden van het derde kwartaal nam het aantal nieuwe klanten, de omzet en het aantal orders exclusief desinvesteringen toe, aldus Delivery Hero. "We zien deze trend aanhouden in de rest van het jaar", aldus topman Niklas Östberg

Delivery Hero rekent nu op een omzet in een bandbreedte van 1,3 miljard euro tot 1,4 miljard euro. Eerder sprak de onderneming nog van een bandbreedte van 1,1 miljard euro tot 1,2 miljard euro voor wat betreft de opbrengsten. De groeicijfers voor de bestellingen zullen in het huidige tweede kwartaal stijgen ten opzichte van de eerste verslagperiode van het jaar, en dat zal ook in de perioden daarna doorzetten.