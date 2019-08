Britse pubs Greene King in Aziatische handen

Gepubliceerd op | Views: 286 | Onderwerpen: Azië, Groot-Britannië

LONDEN (AFN) - De Britse brouwer en pubuitbater Greene King komt in Aziatische handen. Investeerder CK Asset Holding van de Hongkongse miljardair Li -Ka-Shing bereikte een akkoord over een deal. Met de overname is een bedrag van 2,7 miljard pond (bijna 3 miljard euro) gemoeid.

Het bod van CK betekent een premie van 51 procent op de beurswaarde van Greene King op vrijdag. Het aandeel Greene King won maandag op de beurs in Londen exact 51 procent aan waarde. Greene King verloor de laatste tijd veel van zijn waarde. De voorbije twee decennia sloot een kwart van de pubs van de onderneming haar deuren.

CK benadrukt dat de sector winstgevend is. Ook wezen de Aziaten op het culturele belang van pubs in het Verenigd Koninkrijk en de aantrekkelijke bezittingen van Greene King.

10 miljard

De deal volgt kort op het nieuws dat 's werelds grootste brouwer AB-InBev zijn Australische bezittingen overdoet aan het Japanse Asahi. Met die deal is een bedrag van iets minder dan 10 miljard euro gemoeid. Asahi kocht eerder ook al de bierdivisie van Fuller, Smith & Turner.

Private investeerder TDR Capital, die al verschillende pubs bezit, vergrootte onlangs zijn aanwezigheid in de Britse sector door voor 1,3 miljard pond duizenden pubs van EI Group over te nemen.