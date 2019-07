'Momentum Acomo zet dit jaar door'

Gepubliceerd op | Views: 703

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Het momentum dat Acomo in de afgelopen jaarhelft te pakken kreeg, zet waarschijnlijk ook in de komende zes maanden door. Dat schrijven kenners bij ING die de resultaten van het bedrijf als positief bestempelen. Voor analisten bij Kepler Chevreux is de handelsupdate een aanleiding om het advies voor Acomo te verhogen van hold naar buy.

Volgens de marktvorsers van ING blijft Acomo goed presteren vooral vanwege de stabilisatie van de prijzen van meerdere voedingsgrondstoffen, zoals bepaalde categorieën zaden en noten. Het bedrijf gaf bij de publicatie van zijn cijfers aan dat de marktomstandigheden een "lichte verbetering" laten zien. Acomo maakte zelf geen prognoses bekend, merken de analisten op.

ING handhaaft zijn koopadvies voor Acomo met een koersdoel van 23,86 euro op Acomo. Kepler Chevreux richt zich op een prijs van 20 euro. Het aandeel stond omstreeks 9.55 uur 5,8 procent hoger op 18,62 euro.