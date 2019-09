Financieel topvrouw Kenya Airways verplicht thuis

Gepubliceerd op | Views: 552

NAIROBI (AFN) - Kenya Airways heeft zijn financieel topvrouw Hellen Mwariri op verplicht verlof gestuurd. Ze wordt verdacht van het lekken van bedrijfsgevoelige informatie over de nationale luchtvaartmaatschappij van het Afrikaanse land, aldus ingewijden.

Mwariri en Kenya Airways reageerden niet op verzoeken tot commentaar. Mwariri werd in november 2017 financieel eindverantwoordelijke bij de onderneming. De partner van Air France-KLM, dat ook aandeelhouder is, zag in de eerste helft van het jaar zijn verlies bijna verdubbelen, zo werd verder bekend.