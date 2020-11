'Rosneft schrapt misschien dividend dit jaar'

MOSKOU (AFN/BLOOMBERG) - De Russische oliegigant Rosneft keert mogelijk dit jaar geen dividend uit. Dat zou voor het eerst in 14 jaar zijn, sinds het bedrijf de beurs op ging in 2006. Analisten zijn er vanwege de slechte vooruitzichten over het vierde kwartaal niet gerust op dat het bedrijf zijn aandeelhouders dit jaar zal belonen, zo stellen ze in een reactie op een kwartaalupdate van het bedrijf.

De bedrijfsresultaten blijven door de impact van de coronacrisis namelijk slecht. Het bedrijf schreef het derde kwartaal rode cijfers door de problemen in de oliemarkt. De afname in de vraag naar olie, het terugvallen van productie en een lagere olieprijs drukken op de inkomsten van het oliebedrijf.

Het nettoverlies kwam in de maanden juli, augustus en september uit op 64 miljard roebel, omgerekend ruim 700 miljoen euro. Dat is slechter dan analisten hadden verwacht, die rekenden op een verlies van 53 miljard roebel. Negatieve wisselkoerseffecten kostten het bedrijf 161 miljard roebel. In het eerste halfjaar daalde de omzet van Rosneft op jaarbasis al met een derde.