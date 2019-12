Gepubliceerd op | Views: 378

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag hoger geopend. Beleggers op Wall Street namen kennis van het besluit van de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente ongemoeid te laten. Ook werden de ontwikkelingen aan het Chinees-Amerikaanse handelsfront gevolgd, net als de Britse verkiezingen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,5 procent hoger op 28.040 punten. De brede S&P 500 steeg 0,5 procent tot 3155 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,4 procent tot 8687 punten.

Aan het handelsfront verklaarde president Donald Trump op Twitter dat de Verenigde Staten dicht bij een "grote deal" met China zijn. Volgens Trump willen de Chinezen een deal, net als de Amerikanen. Bedrijven die vatbaar zijn voor handelsperikelen stonden bij de winnaars. Chipfondsen als Micron Technology en Nvidia stegen tot 2,7 procent. Machinebouwer Caterpillar kreeg er 1,1 procent bij.

Delta Air Lines

Ook was er aandacht voor de luchtvaartsector. Delta Air Lines rekent volgend jaar op een omzetgroei van 4 tot 6 procent. Daarbij moet ook de winst worden opgekrikt geholpen door de toenemende vraag naar vliegtickets. Het aandeel Delta ging 2,7 procent omhoog.

Koffieketen Starbucks klom 2,2 procent. Het aandeel profiteerde van een adviesverhoging door analisten van JPMorgan Chase.