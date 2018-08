Australische overname voor Hunter Douglas

Gepubliceerd op | Views: 329 | Onderwerpen: Australië

ROTTERDAM (AFN) - Raambekleder Hunter Douglas neemt de Australische branchegenoot Vertilux over. Er werd geen overnamesom gemeld.

Het in Melbourne gevestigde Vertilux was in 2017 goed voor een omzet van 32 miljoen Australische dollar (20 miljoen euro) en telt 82 werknemers. Met de overname versterkt Hunter Douglas zijn positie op de Australische markt. Vertilux blijft onafhankelijk opereren onder het huidige management.

Als onderdeel van de transactie neemt Hunter Douglas ook het aandeel van Vertilux in Victory over. Dat is een onlineshop voor raambekleding in de staat Victoria.