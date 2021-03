'GE gaat vliegtuigleasetak voor miljarden verkopen aan AerCap'

BOSTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse industrieconcern General Electric (GE) staat op het punt om zijn vliegtuigleasetak te verkopen aan het Ierse AerCap Holdings. Volgens bronnen kan met die transactie meer dan 30 miljard dollar gemoeid zijn.

GE Capital Aviation Services, kortweg Gecas, en AerCap behoren tot de grootste vliegtuigleasebedrijven ter wereld. Mogelijk kan maandag al een overeenkomst naar buiten worden gebracht. Gecas en AerCap hebben een gezamenlijke vloot van bijna 3000 vliegtuigen van bijvoorbeeld Boeing en Airbus die in dienst zijn of als bestelling in de boeken staan.

Met de verkoop zou GE verder werk maken van het afslanken van de onderneming, na een reeks verkopen van bedrijfsonderdelen in de afgelopen jaren om de schuld te verlagen.

Het in Dublin gevestigde AerCap zou met de overname van Gecas zijn marktpositie verder kunnen versterken, met het oog op herstel in de luchtvaartsector van de coronapandemie. GE en AerCap wilden geen commentaar geven over de overnamegeruchten.