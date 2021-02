KLM en Shell zetten stapje met duurzaam geproduceerde kerosine

DEN HAAG (ANP) - KLM en Shell hebben samen een stapje gezet richting duurzame vliegtuigbrandstof. De luchtvaartmaatschappij heeft onlangs voor het eerst een passagierstoestel voor een klein deel laten vliegen op synthetische kerosine, geproduceerd met behulp van hernieuwbare energie.

In de brandstoftanks van het vliegtuig, dat van Amsterdam naar Madrid vloog, was 500 liter van deze duurzame kerosine bijgemengd. Dat is slechts een fractie van de hoeveelheid brandstof die nodig is voor zo'n vlucht. Maar Shell-directeur Marjan van Loon spreekt van "een belangrijke eerste stap".

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) is blij met wat zij "een wereldprimeur" noemt. "Verduurzaming van de luchtvaart is een internationale uitdaging waar we samen voor staan", zegt zij. "Het is geweldig dat we in Nederland als eerste hebben laten zien dat dit kan."

Synthetische kerosine is nog niet eerder op deze schaal met behulp van energie uit zon en wind geproduceerd. "Deze eerste vlucht op synthetische kerosine laat zien dat het in de praktijk mogelijk is en we voorwaarts kunnen", zegt KLM-topman Pieter Elbers.