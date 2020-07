Dienstensector VS toont groei in juni

Gepubliceerd op | Views: 416 | Onderwerpen: dienstensector, Verenigde Staten

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De bedrijvigheid in de Amerikaanse dienstensector, met bijvoorbeeld luchtvaart, horeca en detailhandel, is in juni gegroeid, na de krimp eerder door de coronacrisis. Dat komt naar voren uit een cijfer van onderzoeksinstituut ISM. Het cijfer viel beter uit dan verwacht.

De ISM-inkoopmanagersindex, de graadmeter voor de bedrijvigheid, kwam uit op een stand van 57,1 tegenover 45,4 in mei. Dat is het hoogste niveau in vier maanden. Een stand van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp. Economen rekenden in doorsnee op een niveau van 50.

De dienstensector in de VS profiteert van het versoepelen van de lockdownmaatregelen. Ook de Amerikaanse industrie is aan het opkrabbelen van de coronacrisis. Overigens neemt het aantal nieuwe besmettingen in de VS de laatste tijd weer flink toe, wat mogelijk het economisch kan ondermijnen.

Het Britse onderzoeksbureau Markit kwam met eigen definitieve cijfers over de Amerikaanse dienstensector. Die index noteerde voor juni een stand van 47,9.