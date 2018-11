Tech doet weer niet mee op groen Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 782

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York waren maandag halverwege de handelsdag overwegend positief gestemd. Technologiebeurs Nasdaq ging wel omlaag. Beleggers zijn om meerdere redenen voorzichtig. Vooral de tussentijdse verkiezingen, de zogeheten midterms, houden Amerikanen bezig. Verder zijn oplopende spanningen tussen China en de Verenigde Staten reden voor behoudendheid. Net als de hernieuwde sancties tegen olieland Iran.

De leidende Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.45 uur (Nederlandse tijd) 0,6 procent hoger op 25.408 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent naar 2730 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq leverde vooral door verliezen van Apple en internetbedrijven 0,9 procent in op 7292 punten.

Dinsdag gaan de Amerikanen naar de stembus voor de tussentijdse verkiezingen. Volgens de peilingen is het goed mogelijk dat de Republikeinen de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden verliezen. In de Senaat lijken president Donald Trump en de zijnen wel de meerderheid in handen te houden.

Oliesector

Bij de bedrijven werd onder meer gekeken naar de de oliesector. De VS hebben de sancties tegen Iran maandag laten ingaan, waardoor de olieprijzen opliepen. De oliebedrijven Chevron en Chesapeake stegen ruim 4 procent en bijna 9 procent. De strafmaatregelen zijn bedoeld om de olie-industrie, het bankwezen, de financiële sector, de transportsector en de belangrijke havens van het land te treffen. De Amerikanen dreigen ook met maatregelen tegen bedrijven die zaken blijven doen met Iran.

Apple ging na de tik van vrijdag 3,6 procent verder omlaag. Het bedrijf verloor toen na een kwartaalrapportage met tegenvallende vooruitzichten al 7 procent van zijn beurswaarde. Een nieuw rapport uit Azië droeg bij aan de zorgen over tanende vraag naar iPhones.

Citigroup

Verder ging Citigroup 1,8 procent omhoog op het nieuws dat de bank voormalig toezichthouder John Dugan benoemt als nieuwe voorzitter. Dugan speelde in zijn oude functie een belangrijke rol bij de redding van Citi tijdens de financiële crisis.

De waarde van Ferrari liep met 1,4 procent terug. De Italiaanse automaker, met een notering in New York, deed de voorbije maanden goede zaken met zijn nieuwe modellen, maar de winst bleef achter bij de verwachtingen van beleggers.

Spotify

Spotify steeg 0,9 procent. De van oorsprong Zweedse muziekstreamingdienst kondigde aan tot 1 miljard dollar aan eigen aandelen in te willen gaan kopen. Vorige week kwam Spotify nog met tegenvallende cijfers naar buiten.

De euro was 1,1417 dollar waard, tegen 1,1401 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent duurder op 63,42 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,7 procent tot 73,36 dollar per vat.