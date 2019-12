Hunter Douglas neemt Amerikaans 3 Day Blinds over

Gepubliceerd op | Views: 287

ROTTERDAM (AFN) - Raambekleder Hunter Douglas neemt de Amerikaanse onderneming 3 Day Blinds over. Het overnamebedrag en de voorwaarden zijn niet bekendgemaakt.

3 Day Blinds produceert rolgordijnen, jaloezieën en gordijnen onder de eigen merknaam en verkoopt deze aan huis. Het in Irvine, Californië, gevestigde bedrijf had in 2018 een omzet van 205 miljoen dollar en heeft 1200 medewerkers in dienst. Het bedrijf zal zelfstandig blijven opereren onder eigen management.

Hunter Douglas produceert behalve raambekleding ook bouwproducten en had in 2018 een omzet van 3,6 miljard dollar. Er werken 24.000 mensen bij de onderneming.