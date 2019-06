'Groei fysieke winkels blijft achter'

Gepubliceerd op | Views: 603

NEURENBERG (AFN) - De omzet van fysieke winkels in Nederland is vorig jaar amper gegroeid. Ook dit jaar blijft de stijging van de opbrengsten van 'stenen' winkels ook achter op die in andere landen, verwacht marktonderzoeker GfK. Een van de oorzaken van de beperkte groei is de populariteit van online winkelen in Nederland.

Fysieke winkels in Nederland voerden hun omzet vorig jaar met 0,2 procent op en groeien dit jaar volgens GfK met 0,5 procent. Dat is lager dan in omliggende landen en ruim onder de verwachte gemiddelde groei van 2 procent in heel Europa.

Onderzoeker Danny van den Burg van GfK wijst erop dat onlinewinkels in Nederland relatief snel terrein hebben gewonnen ten opzichte van andere landen. Voor winkeliers is het daarom zaak veel aandacht te besteden aan de persoonlijke ervaring van klanten in hun zaak, wat een pluspunt kan zijn ten opzichte van "onpersoonlijk" internetshoppen.

Winkels in Oost-Europa kunnen volgens GfK dit jaar rekenen op de sterkste groei, met een verwachte plus van ruim 11 procent in Oekraïne als uitschieter. De koopkracht steeg in Oost-Europese landen sterk, wat onzekerheid over de brexit en handelsspanningen compenseert.