Techbeurs Nasdaq speelt jaarwinst kwijt na nieuwe verliesbeurt

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenbeurzen hebben donderdag stevige verliezen geleden. Techaandelen kregen opnieuw klappen en techbeurs Nasdaq daalde daardoor tot onder het niveau waarmee die index begon aan 2021. Ook de andere grote beursindexen kregen een tik.

Beleggers zijn aan het overschakelen naar aandelen die de komende tijd kunnen profiteren van het economische herstel na de coronacrisis. Ze verkopen hun techaandelen. Die stegen de voorbije maanden juist hard, maar investeerders vrezen dat ze nu te duur zijn geworden en er geen ruimte is voor verdere koerswinsten.

Behalve die omschakeling zorgde ook een speech van Federal Reserve-president Jerome Powell voor onrust. Powell zei dat door stimuleringsmaatregelen de inflatie tijdelijk zal stijgen, maar dat dit geen reden voor de Amerikaanse koepel van centrale banken is om meteen de rente te verhogen.

Nasdaq

De Nasdaq verloor uiteindelijk 2,1 procent tot 12.723,47 punten. Halverwege februari stond de techindex nog boven de 14.000 punten. De Dow-Jonesindex leverde 1,1 procent in en kwam uit op 30.924,14 punten. De breed samengestelde S&P 500 eindigde 1,3 procent in de min op 3768,47 punten.

Op bedrijfsgebied stond Apple in de belangstelling. De iPhonemaker wordt in het Verenigd Koninkrijk onderzocht vanwege machtsmisbruik in de App Store en zou binnenkort door de Europese Commissie officieel schuldig worden bevonden aan concurrentievervalsing bij muziekdiensten. Het aandeel daalde 1,6 procent.

Olie

Ook oliebedrijven waren in trek nadat de OPEC+ had besloten ook in april vast te houden aan de geldende productiebeperkingen. Daardoor schoot de olieprijs omhoog. Zo werd Amerikaanse olie 4,8 procent duurder op 64,24 dollar per vat en steeg de prijs van Brentolie met 4,9 procent tot 67,18 dollar per vat. Bedrijven als Chevron en ExxonMobil werden tot 3,9 procent hoger gezet.

Financieel dienstverlener Square van Twitter-baas Jack Dorsey, neemt muziekstreamingsdienst Tidal over van rapper en zakenman Jay-Z. Het aandeel Square daalde 6,8 procent.

De euro was 1,1972 waard tegen 1,2045 dollar bij het slot van de Europese beurzen.