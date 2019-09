'Vertraging voor slaaphulp van Philips'

Gepubliceerd op | Views: 624

AMSTERDAM (AFN) - Philips zet zijn hoofdband voor verbeterde slaap later dan aanvankelijk gepland op de Europese markt. Dat meldt het Financieele Dagblad. Het bedrijf introduceert de zogeheten SmartSleep volgend jaar in Europa.

Het product is al wel te koop in de Verenigde Staten. Dat het in Europa langer duurt om de hoofdband op de markt te zetten, komt doordat Philips meer tijd nodig heeft om algoritmes over slaap geschikt te maken voor vijftigplussers.