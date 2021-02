'Aanbesteding coronacallcenters VWS leidt tot onderbetaling'

UTRECHT (ANP) - De aanbesteding van ruim 200 miljoen euro die het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in totaal heeft gedaan voor de inzet van callcenters voor het bron- en contactonderzoek en het inplannen van coronatesten en vaccinaties, zorgen voor onderbetaling van duizenden medewerkers, zegt vakcentrale FNV.

De ruim 6.000 callcentermedewerkers die voornamelijk via het bedrijf Teleperformance worden ingezet, lopen zo 7400 euro per jaar mis qua loon ten opzichte van hun collega’s bij de GGD. Bovendien bouwen deze medewerkers geen pensioen op. De bond wil dat minister Hugo de Jonge van VWS verantwoordelijkheid neemt om dit verschil weg te nemen.

De ingehuurde medewerkers verdienen net onder de 10 euro bruto per uur, bouwen geen pensioen op en moeten gebruik maken van zelf aangeschafte materialen zoals een laptop. Ook krijgen zij niet betaald voor plaspauzes, of bij een tijdelijke onbereikbaarheid door storingen, waardoor hun loon vaak nog lager uitpakt.

"Het is onbegrijpelijk dat de overheid haar eigen regels zo slecht naleeft. Het is een verdienmodel, waarin het ministerie de opdracht uitbesteedt aan de goedkoopste. Er is totaal niet omgekeken naar de arbeidsvoorwaarden van medewerkers. Medewerkers die zeer belangrijk en onmisbaar werk doen voor de Nederlandse volksgezondheid. In tijden waar de overheid miljarden uittrekt om bedrijven en de economie te redden, wordt aan deze medewerkers een hongerloontje betaald. Dat is oneerlijk, gênant en onbeschoft," aldus Tuur Elzinga, vicevoorzitter van de bond.

Ook vindt de FNV het schandalig dat de callcentermedewerkers geen pensioen opbouwen. Vanuit het pensioenakkoord is juist afgesproken dat meer mensen pensioen moeten gaan opbouwen. Het terugdringen van de zogenaamde witte vlek. Dat is voor medewerkers belangrijk, maar heeft ook een maatschappelijk en economisch belang. Dat de overheid nu zelf bijdraagt aan het vergroten van deze witte vlek, vindt de vakbond onacceptabel.